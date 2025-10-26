Sunkvežimio kabinoje – dušas ir tualetas

Kabinoje – dušas, tualetas, praustuvas.
„VP TPA Mobile Straßen“ pristato savo sunkvežimius kaip komforto standartą, su, be kita ko, integruotomis ir moderniomis vairavimo bei skaitmeninio valdymo sistemomis.
Tokios priemonės dar nėra plačiai paplitusios tolimojo pervežimo sektoriuje, tačiau vis daugiau transporto įmonių siūlo kūrybiškus priedus, kad išlaikytų darbuotojus ir pritrauktų naujų, nors atlyginimas vis dar išlieka pagrindinis motyvas, rašoma portale trans.info.
Lenkijos logistikos bendrovė „Batim“ ilgamečius vairuotojus, įvertinusi jų lojalumą ir darbo patirtį, apdovanojo įmonės automobiliais asmeniniam naudojimui. Kita Lenkijos įmonė, „TSL Silesia“, ekspeditoriams skyrė naujus BMW, o vairuotojams – solidžias pinigines premijas.
Vokietijos operatoriai, tarp jų ir priklausantys DHL, vis dažniau skelbia fiksuotus grafikus – pavyzdžiui, 38,5 valandų darbo savaitę arba tris pamainas per savaitę, žadėdami vairuotojams, kad jie visada žinos, kada bus namuose.
Kai kurios įmonės sumoka už transporto priemonių parkavimą ESPORG sertifikuotose aikštelėse, kuriose užtikrinamas apšvietimas, vaizdo stebėjimas, dušai ir maitinimas.
Kai kurie Vokietijos vežėjai siūlo įmonės butus arba būsto kompensacijas vairuotojams iš užsienio. Vis populiaresnė galimybė vežėjams į darbą pasiimti augintinį ar partnerį. Reikšmingos tampa ir našumo premijos – kai kurios bendrovės apdovanoja už saugų vairavimą ar efektyvų degalų naudojimą.
Europos transporto įmonėms nuolat trūksta vairuotojų. Pasaulinės kelių transporto organizacijos IRU duomenimis, 2024 m. buvo beveik 426 tūkst. laisvų darbo vietų, nepaisant krovinių mažėjimo. Problema – struktūrinė: mažiau nei 5 proc. ES sunkvežimių vairuotojų – jaunesni nei 25 metų, o reikšminga dalis darbuotojų artėja prie pensijos.
Vokietijos pramonės asociacijos prognozuoja 100–120 tūkst. vairuotojų deficitą, kasmet maždaug 30 tūkst. vairuotojų išeina į pensiją, tiek pat naujų neatsiranda. Jungtinėje Karalystėje beveik trečdalis sunkvežimių vairuotojų vyresni nei 55 metų. Italijos Vyriausybė patvirtino 2,5 tūkst. eurų mokymo čekius 18–29 metų vairuotojams.
Lietuvoje trūksta apie 10–12 tūkst. profesionalių sunkvežimių vairuotojų.
