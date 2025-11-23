Vėluojantys krapštukai tapo servisų kasdienybe

Gresia ne tik bauda
Pagal Kelių eismo taisykles, vairuotojai, nespėję pasikeisti vasarinių padangų į žiemines arba universaliąsias iki lapkričio 10-osios, rizikuoja gauti baudą nuo 50 iki 100 eurų.
Taip pat didėja rizika patekti į eismo įvykį – tokiu atveju gali nukentėti ne tik sveikata, bet ir piniginė. Mat draudimo bendrovės gali nepadengti patirtų nuostolių.
Itin nesikandžioję lapkričio pradžios orai dar leido vairuotojams pasidžiaugti saugesnėmis kelionėmis. Tačiau pastaruoju metu spustelėjęs šaltukas ir iškritęs pirmasis sniegas kelio paviršių naktimis jau užtraukė gerokai slidesne danga. Apie lapkričio vidurį į autoservisus atvažiavo ir mažiau pareigingi vairuotojai.
Specialistai įspėja, kad net ir atvykus į autoservisą, juolab keičiantis ratus patiems, svarbu nedaryti klaidų, kurios žiemos sezoną kelyje paverstu nemaloniais nuotykiais.
Neskiria dėmesio
Ekspertai pateikia statistiką, liudijančią, kad neretai netikėtų avarijų priežastimi gali tapti netinkamai pritvirtinti ratai.
Pasak BTA Ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio, šiuo laikotarpiu keliuose, ypač sankryžose, neretai galima pamatyti pamestų ratų varžtų – tai aiškus ženklas, kad ne visi vairuotojai šiam darbui skiria pakankamai dėmesio.
„Dažniausios priežastys – netinkamai priveržti ratų varžtai arba veržlės. Dažniausiai neužveržiama tinkama jėga, o kiek retesniais atvejais – perveržiama“, – pastebėjo A. Žiukelis.
Pagrindiniai signalai, kad ratai tinkamai nepritvirtinti, – vairo vibracija, garsai iš ratų zonos, trauka į šoną arba pasikeitęs stabdymo jausmas.
Neapskaičiuoja jėgų
Automobilių servisų atstovai tvirtina neretai susiduriantys su vėluojančiais vairuotojais, dar dažniau – su jų daromomis klaidomis.
Serviso „Temis“ direktorius Kasparas Stirblys pažymėjo, kad dažnas vairuotojas nori sutaupyti laiko ir pinigų, todėl ratus keičia pats arba kreipiasi į garažiukuose dirbančius neprofesionalius specialistus.
„Viena dažniausių klaidų – montuojant ratus nenaudojamas arba neteisingai naudojamas dinamometrinis raktas. Taip pat dažnai pamirštama patikrinti, ar ratlankio ir stebulės paviršiai švarūs, ar ratlankis tiksliai centruojamas. Net menkas nešvarumas ar rūdys tarp paviršių gali lemti vibracijas ar net ratlankio kreivumą“, – perspėjo K. Stirblys.
„Kiekvienas automobilio gamintojas yra numatęs konkretaus automobilio varžtų priveržimo jėgą – būtent tuo ir reikėtų vadovautis. Labai svarbu patikrinti ne tik padangas, jų būklę ir tinkamumą dar vienam sezonui, bet ir oro slėgį. Ypač, jei automobilis neturi padangų slėgio stebėjimo sistemos. Netinkamas slėgis gali lemti sudėtingesnį automobilio valdymą ir padangos sugadinimą“, – pažymėjo A. Žiukelis.
Būtina pasitikrinti
Net ir ratų keitimą atlikus profesionalams, rekomenduojama po kurio laiko patikrinti, ar ratų varžtai priveržti tinkamai.
„Labai svarbu neignoruoti po ratų keitimo atsiradusių pašalinių garsų ar automobiliui pradėjus važiuoti kitaip nei įprastai. Vos tik pajutus ar išgirdus, būtina iš karto sustoti ir patikrinti ratus. Verta atkreipti dėmesį į varžtus – jei jų trūksta, gali reikšti, jog buvo pamesti kelyje ir kyla rizika, kad likę varžtai irgi netinkamai priveržti“, – priminė A. Žiukelis.
Pagrindiniai signalai, kad ratai pritvirtinti netinkamai, – vairo vibracija, garsai iš ratų zonos, trauka į šoną arba pasikeitęs stabdymo jausmas.
„Jei vairuotojas jaučia, kad automobilis valdomas kitaip nei įprastai – geriau nedelsti ir iš karto atvykti į autoservisą. Nuvažiavus 50–100 km, rekomenduojama atvykti patikros. Deja, mūsų praktika rodo, kad šia rekomendacija pasinaudoja vos trečdalis vairuotojų. Visgi tai paprasta ir nemokama procedūra, galinti užkirsti kelią rimtoms problemoms“, – aiškino K. Stirblys.
Saugumo kompromisas
Bendrovės „Prekeivis“, valdančios portalą „Paras.lt“, vadovas Vilius Bričkus atkreipė dėmesį, kad jeigu ratus nusprendėte keisti patys, svarbu ne tik turėti tinkamų įrankių ir įrangą, bet ir aiškiai žinoti, ką reikia daryti.
Jo pastebėjimu, kai kurie taupesni vairuotojai naudoja universalias padangas, kurios teoriškai tinka visiems metų laikams. Tiesa, ne visi supranta skirtumą tarp gerų žieminių padangų ir universalių.
Žieminės padangos yra žymimos snaigės ženklu „*“. Tačiau šis ženklas gali būti ir ant universalių padangų, kurios dar būna pažymėtos užrašais „M+S“ arba „All seasons“.
Universalių padangų pasirinkimas yra kompromisas, kuris tinka ne visiems.
Anot ratlankių ir padangų srityje besispecializuojančio specialisto, nors toks padangų pasirinkimas patogumo požiūriu skamba itin patraukliai, vis dėlto mūsų klimatui jis nėra pats tinkamiausias. Žiemą universalios padangos per daug sukietėja, o vasarą – suminkštėja, tad tai yra labiau kompromisinis variantas balansuojant tarp patogumo ir saugumo.
Bandymų rezultatai rodo, kad universalių padangų stabdymo kelias ant sniego dangos yra net 12 m ilgesnis, palyginti su žieminėmis padangomis. Tad universalios padangos Lietuvoje geriausiai tinka tiems vairuotojams, kurie važinėja nedaug ir daugiausia tai daro mieste.
Montuojant padangas be profesionalios įrangos itin lengva pažeisti ratlankį ar slėgio jutiklį.
Taupančių klaidos
V. Bričkus sakė, būna taupančių vairuotojų, prieš sezoną perkančių ne keturias naujas padangas, o dvi naujas, kitas dvi paliekant senąsias.
„Žinoma, geriausia, kai perkamos visos keturios naujos padangos, tačiau nieko baisaus, jei bus pakeistos tik dvi, bet su sąlyga, kad likusios naudotos dar tinkamos eksploatuoti. Tokiu atveju negalima ant vienos ašies dėti skirtingų padangų – vienos naujos, kitos naudotos“, – pabrėžė jis.
Dažniausiai Lietuvoje automobiliai varomi viena ašimi, todėl varomosios ašies padangos dyla greičiau. Tad patartina kiekvieną sezoną jas sukeisti vietomis – buvusias ant varomosios ašies perdėti ant kitos.
Pašnekovo pastebėjimu, kartais to paties automobilio skirtingų ašių padangų matmenys gali būti skirtingi, o pirkėjai, neatkreipę dėmesio į tai, užsako vienodų matmenų keturių padangų komplektą. Todėl vėliau tenka užsakyti iš naujo.
Kartais montuojant pačiam sumaišomos vadinamųjų kryptinių padangų pusės, uždedant jas taip, kad jos sukosi į priešingą protektoriaus raštui pusę. Jei padangos ne kryptinės, o asimetrinės, jas galima keisti įvairiai, svarbu, kad jos būtų sumontuotos reikiama puse į išorę.
Tarnauja ilgiau
Anot V. Bričkaus, svarbu suvokti, kad sprendimas keisti tik dvi padangas gali turėti įtakos automobilio balansui: stabdant, atliekant posūkį ar lenkimo manevrą slidžiame kelyje galinė ašis slys ir gali apsukti automobilį.
Jei visgi pirkėjas pasiryžta pirkti tik dvi naujas padangas, gamintojai rekomenduoja naująsias montuoti būtent automobilio gale.
Specialistas atkreipė dėmesį, kad montuojant padangas be profesionalios įrangos itin lengva pažeisti ratlankį ar slėgio jutiklį, o netinkamas ratų subalansavimas vairuojant veikiausiai sukels vibraciją, dėl to gali išaugti degalų sąnaudos.
Dažnai važinėjant apledėjusiais keliais arba užmiestyje, verta rinktis minkšto mišinio žiemines padangas, kurios užtikrina maksimalų sukibimą. Miesto sąlygomis ir gerai valomuose keliuose tiks standesnio mišinio žieminės padangos, pasižyminčios lėtesniu dėvėjimusi, mažesniu riedėjimo pasipriešinimu ir tylesniu važiavimu.
Kokybiškos padangos pasižymi ne tik trumpesniu stabdymo keliu ir saugumu, bet ir mažesniu skleidžiamu garsu, mažesnėmis degalų sąnaudomis, lėtesniu dėvėjimusi ir iki 20–30 proc. ilgesniu tarnavimo laiku.
Patarimai keičiantis
Norint patiems pasikeisti padangas, vien jų nepakaks. Būtina ir minimali įranga: stabilus kėliklis ir du raktai – dinamometrinis ir kryžminis. Vieta, kurioje bus keičiamos padangos, neturėtų būti tiesiog bet koks kelias. Šiam darbui atlikti būtinas tvirtas ir lygus pagrindas. Prieš pakeliant automobilį, privalu užtikrinti, kad jis nenuriedėtų. Reikia įjungti pirmą pavarą ir rankinį stabdį. Automobiliui pakelti geriau būtų nenaudoti kėliklio iš standartinio automobilių įrankių rinkinio, nes toks kėliklis gali būti nestabilus ir linkęs svyruoti. Geresnis pasirinkimas yra nebrangus manevrinis kėliklis su ratukais, kainuojantis maždaug nuo 25 eurų, kurį galima įsigyti specializuotoje automobilių reikmenų parduotuvėje. Ratų varžtus geriausia priveržti dinamometriniu raktu. Nepamirškite patikrinti, ar tvirtai laikosi ratų varžtai, tą patį padarykite ir po tam tikros apkrovos, pavyzdžiui, nuvažiavus apie 50 km.Gresia ne tik bauda
Pagal Kelių eismo taisykles, vairuotojai, nespėję pasikeisti vasarinių padangų į žiemines arba universaliąsias iki lapkričio 10-osios, rizikuoja gauti baudą nuo 50 iki 100 eurų.
Taip pat didėja rizika patekti į eismo įvykį – tokiu atveju gali nukentėti ne tik sveikata, bet ir piniginė. Mat draudimo bendrovės gali nepadengti patirtų nuostolių.
Itin nesikandžioję lapkričio pradžios orai dar leido vairuotojams pasidžiaugti saugesnėmis kelionėmis. Tačiau pastaruoju metu spustelėjęs šaltukas ir iškritęs pirmasis sniegas kelio paviršių naktimis jau užtraukė gerokai slidesne danga. Apie lapkričio vidurį į autoservisus atvažiavo ir mažiau pareigingi vairuotojai.
Specialistai įspėja, kad net ir atvykus į autoservisą, juolab keičiantis ratus patiems, svarbu nedaryti klaidų, kurios žiemos sezoną kelyje paverstu nemaloniais nuotykiais.
