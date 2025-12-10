Vežėjų protestą surengusi „Linava“ valdžiai perdavė peticiją su 8 reikalavimais

Vežėjai reikalauja nedelsiant užtikrinti visų vežėjams priklausančių vilkikų grąžinimą iš Baltarusijos – per 72 valandas parengti ir paskelbti tai numatantį veiksmų planą, kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius, patvirtinant vieningą kompensacijų tvarką.
Tarp vežėjų reikalavimų – ir kompensacijos dėl prastovų, vežėjų neatliktų reisų ir negautų pajamų, papildomų išlaidų ir krovinio žalos, taip pat – atidėti ar netaikyti lizingo įmokų, techninės apžiūros pratęsimo laikotarpio, kai vilkikai nebuvo eksploatuojami, pratęsti draudimo sutarčių laikotarpius.
Vežėjai taip pat ragina keisti dienpinigių reglamentavimo tvarką, užtikrinti skaidrią migracijos politiką trečiųjų šalių vairuotojams, efektyvų Baltarusijos pasienio darbą ir padidinti jo pralaidumą.
Taip pat reikalaujama atsisakyti akcizų didinimo dyzelinui, patvirtinti trimetį planą dėl akcizų mažinimo, peržiūrėti kelių, aplinkosauginius vežėjams taikomus mokesčius.
ELTA jau skelbė, kad trečiadienį „Linavos“ surengtoje protesto akcijoje prie Seimo susirinko apie 70 vilkikų.
„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas kartojo, kad pasienyje yra įstrigę tūkstančiai transporto priemonių ir ragino Vyriausybę greičiau imtis realių veiksmų, tikino, kas susiklosčiusi situacija yra kritinė.
Pasak jo, vežėjai yra nusivylę valdžios neveiksnumu, nes vilkikai pasienyje įstrigę jau pusantro mėnesio, todėl gali tekti imtis drastiškesnių priemonių – blokuoti pagrindinius kelius ir automagistrales, taip pat teikti ieškinius prieš Lietuvą ir bandyti išieškoti nuostolius.
Komentuodama protestą premjerė Inga Ruginienė vežėjus ragino dėl nuostolių kompensavimo kreiptis į Baltarusiją, kritikavo „Linavos“ teikiamus, anot jos, netikslius pasienyje įstrigusių vilkikų skaičius.
Po „Linavos“ surengto protesto apie sprendimą trauktis iš asociacijos savo „Linkedin“ paskyrose pranešė dvi didžiausios jos narės „Hoptransa“ ir „Vlantana“ – bendrovių teigimu, asociacija vykdo su jų vertybėmis nesuderinamą politiką.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
Tuo metu „Linava“ skelbė, kad pasienyje yra įstrigę apie 4 tūkst. Lietuvoje registruotų transporto priemonių.
Krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė palio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Dėl kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Šį antradienį dėl iš kaimyninės Baltarusijos leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų Vyriausybė visoje šalyje taip pat paskelbė ekstremaliąją situaciją.
