Artėjant šventėms Vilniuje – pirmasis tokio pobūdžio renginys senjorams: kvies kurti

Organizacija „Senjorų pasaulis“ ir Lietuvos rašytojų sąjunga gruodžio 5–7 dienomis nusprendė kaip reikiant pradžiuginti tiek Vilniaus ir Vilniaus apylinkėse gyvenančius, tiek visos Lietuvos senjorus, o ir ne tik juos – Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose rengia pirmąsias kalėdinių dovanų dirbtuves-mugę. Čia lankytojai galės ne tik įsigyti rankų darbo dovanų, bet ir išbandyti įvairias kūrybines veiklas, susitikti su skirtingų amatų meistrais ir pasinerti į ramesnį, šiltesnį švenčių laukimą.
„Šventinis laikotarpis turi kažkokią nepaaiškinamą magiją – jis paskatina žmones susiburti, atsigręžti į šalia esantį, savo dėmesiu apdovanoti tiek vaikus, tiek vyresniuosius. Rengdami „Senjorų pasaulio“ veiklas matome, kad žmones itin džiugina mūsų nuotoliniu būdu vykstančios pamokos, bet labai pasiilgsta ir gyvo kontakto. Mes tokius prašymus girdime ir su džiaugsmu nuolat ieškome būdų, kaip galėtume suburti žmones ir leisti jiems pabūti bendrystėje. Labai branginu kiekvieno savanorio įsitraukimą, nes būtent jų dėka tokie renginiai įgauna tikrą šventės jausmą. O ypač noriu padėkoti mūsų savanorių koordinatorei ir projektų vadovei Linai Petronienei, nes ši mugė yra jos iki smulkmenų apgalvotas kūrinys“, – sakė šį renginį kartu su gausia savanorių komanda rengianti „Senjorų pasaulio“ įkūrėja Vida Greičiuvienė.
Per tris mugės dienas lankytojai galės išbandyti daug skirtingų veiklų – nuo šventinių papuošimų, sapnų gaudyklių kūrimo iki natūralios kosmetikos ruošimo, kalėdinių vainikų komponavimo ar net tvarių namų dekoracijų gamybos.
„Senjorai labai nori bendruomenės veiklų, naujų potyrių, naujų įgūdžių… Mes tai jau pamatėme Kaziuko mugėje, kai ten dalyvavusių senjorų akys tiesiog spindėjo iš džiaugsmo pristatant įvairius gaminius. Tokiai patirčiai skirtos ir šios dirbtuvės – parodyti, kad kiekvienas žmogus, net ir brandžiame amžiuje, gali mokytis, kurti, atrasti ir netgi parduoti savo darbus. O svarbiausia, užsiimdami tokiomis veiklomis, senjorai jaučiasi reikalingi. Tai yra didžiausia mugės vertė“, – sakė „Senjorų pasaulio“ savanorė Rita Verbickienė.
Ateina nedrąsiai, o išeina su šypsena
Vieną iš edukacijų vesianti Ina Talandienė šypteli, kad tokiose edukacijose susirinkusiuosius išties labiausiai džiugina ne sukurti gaminiai, o atmosfera. Ji sako, kad žmonės į užsiėmimus dažnai ateina kiek nedrąsiai, tačiau vos pradėjus kurti nuotaika pasikeičia – rankos nurimsta, pokalbiai įsibėgėja, o veiduose atsiranda nuoširdžios šypsenos. Mugės metu vyksiančiose jos dirbtuvėse dalyviai išmoks pasigaminti paprastą kalėdinį žaisliuką iš natūralių medžiagų, kurį bus galima parsinešti namo ar padovanoti artimam žmogui.
„Kai pasakau, kad mes per valandą pasigaminsime kalėdinį žaisliuką, daug kas šypteli: „Aš tikrai to nepadarysiu“. Bet padaro. Iš tiesų, čia nereikia jokios menininko gyslelės ar profesionalumo, tik trupučio kantrybės ir noro pabandyti. Aš pati sodų kūrimu susidomėjau neturėdama jokios patirties, o įsitraukiau taip giliai, kad dabar tai užpildė visas mano dienas“, – juokėsi Ina.
Tiesa, mugės lankytojams netrūks ne tik kūrybos, bet ir kitokių patirčių. Penktadienį lauks susitikimas su lietuviško filmo „Smėlis tavo plaukuose“ kūrybine komanda – režisieriumi Mantu Verbiejumi ir prodiusere Živile Gallego. Šeštadienio vakarą mugę praturtins muzikos ir poezijos vakaras „Atbėga elnias devyniaragis“, o sekmadienį – medaus edukacija bei kalėdinių puošmenų gaminimas.
„Senjorų pasaulio“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamos kalėdinių dovanų dirbtuvės-mugė vyks gruodžio 5–7 dienomis Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose.
Visą programą galima rasti čia: https://senjorupasaulis.lt/renginys/kalediniu-dovanu-dirbtuves-muge/.
