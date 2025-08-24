GJan po nesklandumų koncerte: tiesiog pravirkdė

„Į šį koncertą su Roku ėjom nuoširdžiai jį mintyse matydami kaip paskutinį didelį koncertą karjeroj. Su bendražygiu Romu ir visa komanda buvo paaukota beprotiškas kiekis laiko ir energijos, bet gyvenimas juokingas, nes vienas iš svarbiausių departamentų šiame koncerte stipriai pavedė. Nesiplėsiu į detales, bet pirotechnikos iššovė turbūt tik 10 proc. to, kas buvo numatyta ir sugriuvo keli labai svarbūs meniniai sprendimai. Suprantu, kad koncertas ne apie tai, o matant jūsų begalinį palaikymą, nežinant, koks turėjo būti šou, mane koncerte tiesiog pravirkdė ir apėmė didelis dėkingumas, bet buvo įdėta velniškai daug laiko ir energijos į šį aspektą. Nepaisant visko, mano draugas ir gitaristas Edgaras po koncerto pasakė žodžius, kuriuos priimu atvira širdim – „Likimas nusprendė, kad čia dar ne paskutinis koncertas. Turėjo kažkas nepavykt, tam, kad grįžtum.” Su ta mintim aš ir einu į šį rudenį gyt. Ačiū komandai ir visiems klausytojams. Tokio stipraus palaikymo nesu niekada jautusi“, – sekmadienį mintimis dalijosi atlikėja.
Organizatoriai skelbė, kad Vilniaus Kalnų parką sudrebins didžiausias GJan koncertas po atviru dangumi.
„Laukia ne tik įspūdingi muzikiniai, vizualiniai sprendimai, bet ir unikali patirtis – visi susirinkę klausytojai taps istorinio įrašo dalimi. Pirmą kartą atlikėja drauge su savo gerbėjais įrašys tūkstantinį chorą. Kiekvienas žmogus Kalnų parke taps „gyvojo orkestro“ balsu – susirinkę bus kviečiami kartu dainuoti, o įrašas bus panaudotas viename iš GJan kūrinių”, – teigė organizatoriai.
„Šis koncertas bus visų iki šiol įvykusių mano solinių koncertų kulminacija. Kai kalbu apie savo klausytoją, jog jis mane inspiruoja, tai per šį koncertą, noriu, kad būtent jis būtų ne tik žiūrovas, bet ir aktyviai dalyvautų visame veiksme“, – sakė atlikėja ir dainų autorė.
Dar 2012-aisiais GJan kvietė savo klausytojus prisidėti prie kūrinio „Revolution” įrašo, tačiau tuomet dėl techninių niuansų to nepavyko įgyvendinti.
