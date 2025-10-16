Jubiliejinio festivalio „Pokrovo varpai“ belaukiant

Svarbu priminti, kad Festivalis, pavadintas pravoslavų Švenčiausiosios Dievo Motinos Globos šventės garbei, sukviečia tradicinės liaudies kultūros saugotojus ir puoselėtojus. Senovėje šiuo metų laiku, pasibaigus žemės ūkio darbymečiui, prasidėdavo kaimo šventės – buvo keliamos vestuvės, rengiamos mugės, kurias lydėjo dainos, šokiai ir įvairios linksmybės. ,,Pokrovo varpai“ - vienintelis festivalis, kiekvienais metais vykdantis unikalią, analogų Baltijos šalyse neturinčią veiklą. Lietuvos kompozitoriai, garsūs mūsų ir užsienio šalių muzikos atlikėjai susirenka kurti World Music žanro kūrinių ir pristatyti juos geriausiose Lietuvos ir pasaulio salėse. Taip yra saugomas ir puoselėjamas įvairių tautų folkloras, skatinamos kultūrinės daugiatautiškumo tradicijos, vystomas tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas, aktyvinama Lietuvos ir jos sostinės profesionalaus meno sklaida.
Organizatoriai yra išsikėlę tikslą liaudies muziką paversti labiau suprantama ir priimtina jaunimui, parodyti, kaip liaudies dainos išlaiko savo paklausą šiuolaikiniame pasaulyje. Tai yra įmanoma pasiekti naudojant tradicijos ir šiuolaikinės kalbos sintezę. Klausytojams jau buvo pristatyti L. Rimšos „Senasis tikėjimas“ (Lietuvos sentikių folkloro pagrindu) ir „Moterų giesmės“, A. Doinikovo „Etnosfera – naujas tradicijų dvelksmas“, G. Rimkaus Rimkevičiaus „Liaudiškoji rapsodija“, J. Jurkūno „Iš šio miesto“, A. Martinaičio „Sakmė apie gyvenimą“, Z. Bružaitės „Koliažai“, A. Šenderovo „Dedikacija“, L. Vilkončiaus „Varnėno mišios“, L. Rimšos, G. Venislovo, J. Jasinskio „Buvo tokia diena“ (Simono Firkovičiaus poezijos ir karaimų folkloro pagrindu), L. Somovo „Perpetuum“, J. Jasinskio „Orero“ (kartvelų folkloro pagrindu), M. Stumbro “Spell” (ukrainiečių folkloro pagrindu). Vienas sėkmingiausių tokio tipo projektų, Jievaro Jasinskio „Orero”, sukurtas kartvelų folkloro pagrindais, ir naujas kompozitoriaus kūrinys, dedikuotas M. K. Čiurlioniui, bus pristatyti lapkričio 5 d. festivalio pradžios koncerto „Folkloras ir dabartis“ metu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Festivalio programoje numatyti koncertai geriausiose Vilniaus salėse, liaudies šokių ir pasidainavimo vakarai, mokslinė konferencija, apskritojo stalo diskusijos, dalyvaujant garsiems Lietuvos bei užsienio šalių etninės kultūros specialistams bei istorikams, paroda, meistriškumo pamokos ir tradicinio dainavimo bei jaunųjų amatininkų laboratorijos, suteikiančios jų dalyviams unikalią galimybę stiprinti gebėjimus ir ugdyti kompetencijas etninės kultūros srityje.
„Pokrovo varpai“ vienas labiausiai žinomų Europoje vykstančių etninės muzikos festivalių, suburiančių gausią, stiprių saitų susietą bendruomenę, garsinančių Lietuvą ir Vilnių – daugelį kultūrų atstovaujančią Lietuvos sostinę. Skaičiai siekia apie 800 įvairių tautų dalyvių, kuriuos sudaro profesionalūs menininkai (Lietuvos kamerinis orkestras, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, žinomi solistai, dirigentai), Lietuvos regionų ir užsienio šalių folkloro ansambliai, tautinių bendrijų kolektyvai, mokslininkai. Bendradarbiaudami tarpusavyje jie puoselėja tradicinę kultūrą. Jaunų žmonių – vaikų ir jaunimo ansamblių narių, kitų kultūros sektorių kūrėjų pritraukimas, jų požiūris į etnines vertybes bei folklorą aktualizuojančios idėjos įkvepia jaunosios kartos klausytojus, atskleidžia, koks įdomus ir įtraukiantis gali būti liaudies menas. Glaudaus tarpusavio ryšių puoselėjimo rezultatas inspiruoja netikėtas festivalio koncertų programas ir naujus ansamblių sąstatus, suburiančius Lietuvos ir užsienio atlikėjus. Festivalis tapo platforma kultūriniams mainams, kur susitinka įvairių šalių ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų atstovai. Tuo pačiu Vilniaus miestas virto tarptautiniu tradicinės muzikos centru, vienijančiu muzikos mylėtojus, folkloro gerbėjus ir tuos, kurie domisi kitų tautų kultūromis.
Džiaugiamės, jog jau daugelį metų festivalio rėmėjai yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Festivalio partneriai: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus Universitetas, Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo Agentūra, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilniaus kultūros centras, Lietuvos Sentikių Bažnyčia, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, Alaus Namai.
Festivalio organizatoriai: jauna ir labai patyrusi Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro bei Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos specialistų komanda.
Griežta dalyvių atranka (kolektyvus renka tarptautinė komisija), kuri prasideda prieš 1,5 metų, Festivalio auditorijai suteikia vertingą galimybę išgirsti tik aukšto lygio atlikėjus. Visi jie puoselėja autentiškas tradicijas, atskleidžia savo krašto, regiono savitumą bei demonstruoja originalias programas. Mažų miestelių, geografiškai nutolusių nuo sostinės, kolektyvai sulaukia ypatingo festivalio rengėjų dėmesio. Spalvingi Festivalio renginiai traukia įvairialypę skirtingų amžių publiką, kuri yra skatinama domėtis liaudies paveldu, savo ir kitų tautų istorija. Jubiliejinio renginio proga į Lietuvos sostinę atvyks ne tik geriausi kolektyvai ir solistai iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir svečiai iš Armėnijos, Bulgarijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Sakartvelo, Serbijos, Ukrainos, Vokietijos.
FESTIVALIO PROGRAMA
05.11.2025
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros vartų g. 5)
19 val. FESTIVALIO WORLD MUSIC PROJEKTAI
Jievaras JASINSKIS
„ORERO“ Kartvelų folkloro pagrindu
Simfoninė poema DEDIKACIJA ČIURLIONIUI (pasaulinė premjera).
Atlikėjai:
ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS
(meno vadovas ir dirigentas Modestas BARKAUSKAS)
Vilnius JJAZZ Ensemble
(meno vadovas Jievaras JASINSKIS).
Solistai:
SHARA (Sakartvelas)
Luka MEBONIA (etninis vokalas, perkusija, Sakartvelas)
Arina ZACHAROVA (etninis vokalas)
David AKOPIAN (smuikas, Sakartvelas)
Milena DŽALALBEKOVA (smuikas, Sakartvelas)
Gediminas STRUPINSKAS (fortepijonas)
Enrikas SLAVINSKIS (akustinė gitara, buzuki)
Tomas BIELIAUSKAS (obojus)
Giedrius GELGOTAS (fleita)
HAND VOICES (perkusija)
Bilietus platina KAKAVA.LT.
06.11.2025
Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo Agentūra (Stiklių g. 4)
10 val. KONFERENCIJA
Tautinių bendrijų tradicinė kultūra – išsaugojimo ir populiarinimo įvairiose šalyse patirtis.
Vilniaus universiteto Teatro salė (Universiteto g. 3)
18.00 UNIKALIOS TRADICIJOS. Lietuvos ir užsienio folkloro ansamblių koncertas.
07.11.2025
Vilniaus Senamiesčio Atnaujinimo Agentūra (Stiklių g. 4)
10–15 val. TRADICINIO DAINAVIMO LABORATORIJA
Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30)
18 val. MUZIKA GURMANAMS
1 d. Lietuvos ir užsienio folkloro kolektyvų pasirodymai
2 d. UNESCO nematerialus kultūros paveldas: Kartvelų polifoninio dainavimo šedevrai
Bilietus platina KAKAVA.LT.
08.11.2025
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g. 10)
12–16 val. FESTIVALIO DALYVIŲ MENINIAI PORTRETAI
Lietuvos ir užsienio folkloro ansamblių koncertas–maratonas.
