Lietuvos kino festivaliai nesutinka su „Nemuno aušra“ kultūroje: organizuoja „Streiko kiną“

Spalio 5 d. Lukiškių aikštėje nuo 10 iki 22 val. bus rodoma nemokama filmų programa, kuri susirinkusiems įpūs bendrumo dvasios, demonstruos sėkmingo protesto pavyzdžius ir primins, koks stiprus yra Lietuvos kinas. Festivalių atstovai į įspėjamąjį streiką kviečia visus, kurie šalyje ir toliau nori matyti nepriklausomą kultūrą.
„Rodysime jungiančius ir pripažinimo sulaukusius filmus, kurių dauguma – kurti lietuvių. Mūsų kino stiprybė slypi ne tik filmuose, talentuose, bet ir bendruomenės vienybėje. Privalome tai vertinti ir puoselėti, o antivalstybinę ir skaldančią politiką vykdanti „Nemuno aušra“ mūsų laisvei kelia didžiulę grėsmę“, – teigė organizatorių komanda.
„Streiko kino“ rengėjai į savo festivalius kasmet pritraukia šimtus tūkstančių žiūrovų, o jų socialinės iniciatyvos neretai peržengia ekrano ribas. Spalio 5 d. renginys Lukiškių aikštėje nebus išimtis.
„Mums labai svarbu susiburti, parodyti vienybę. Kinas – komandinė meno rūšis, kuri ne tik kuriama, bet ir geriausiai patiriama kartu. Nors mus bandoma skaldyti, filmų pagalba mes tik dar labiau suartėjame ir vieni kitus įkvepiame.“
Sulaukė didelio palaikymo
Vos paskelbus apie „Streiko kiną“, organizatoriai sulaukė didelio kino rodytojų dėmesio ir užklausų prisijungti, todėl programa vis dar pildosi. Renginys prasidės nuo animacinio filmo visai šeimai, o visą dieną bus rodomi trumpametražiai ir ilgametražiai filmai.
Tarp jų – dokumentiniai filmai: ką tik pasirodęs Miko Žukausko „Čiurlionis po Čiurlionio“, Giedrės Žickytės pasakojimas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“, režisierės Suzanne Regina Meures dokumentika „Irano reivas“, o taip pat Raimundo Banionio vaidybinis filmas „Vaikai iš Amerikos viešbučio“. Programos naujienas sekite čia: www.streikokinas.lt.
„Mūsų festivaliai augina atsakingą ir kritiškai mąstančią visuomenę. Iš jos jaučiame didelį palaikymą, o klausimų, dėl ko mes protestuojame, daugumai nekyla. Grėsmė yra labai aiški, o ji liečia ne tik kultūros lauką, bet visą šalį. Kartu su savo žiūrovais streikuoti dar neteko, labai lauksime kuo daugiau streikuojančių“, – kvietė „Streiko kino“ komanda.
Renginyje žiūrovai bus kalbinami prisijungti prie iniciatyvos ir pasirašyti peticiją prieš „Nemuno aušrą“ Kultūros ministerijoje, o susirūpinę piliečiai tarp seansų galės išsakyti savo mintis.
„Streiko kinas“ sekmadienį laukia žiūrovų Vilniuje, o kituose miestuose ir miesteliuose vyks Lietuvos kino bendruomenės organizuojamas kino festivalis – spalio 5 d. visoje šalyje nemokamai bus parodyta daugiau nei 40 filmų. Šis festivalis taip pat yra įspėjamojo kultūros bendruomenės streiko dalis. Daugiau apie streiką: www.kulturosasambleja.lt.
