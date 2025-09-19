Vilniuje prasideda Tautų mugės renginiai

Pasak organizatorių, mugėje vilniečius ir miesto svečius pasitiks Lietuvoje gyvenantys įvairiausių tautų piliečiai ir tautinių bendrijų nariai, kurie pristatys savo krašto tradicijas, amatus ir kulinarines subtilybes.
Mugės svečių lauks įvairios parodos, koncertai ir edukaciniai užsiėmimai, muzikinius pasirodymus mugės scenoje pristatys svečiai iš Ukrainos ir Lenkijos.
Renginiai vyks Gedimino prospekte ir Kudirkos aikštėje.
Ruošiantis mugei ir jos metu centrinėje sostinės dalyje numatomi eismo ribojimai.
Nuo rugsėjo 18 dienos 19 val. iki rugsėjo 22 dienos 4 val. bus draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekte nuo Katedros aikštės iki J. Tumo-Vaižganto gatvės.
Nuo rugsėjo 19 dienos 10 val. iki rugsėjo 21 dienos 20 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus aptarnaujantįjį ir viešąjį transportą, Vasario 16-osios gatvėje nuo Šermukšnių gatvės iki Gedimino prospekto, taip pat Jogailos ir A. Stulginskio gatvėse, Vilniaus gatvės dalyje nuo J. Lelevelio gatvės iki Gedimino prospekto.
Tautų mugė, skirta Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms ir jų kultūroms pristatyti, Vilniuje rengiama nuo 2008 metų, kasmet ji sulaukia 250 tūkst. svečių.
