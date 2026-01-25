Ant buvusių Kirdiejų rūmų bus pakabinta profesoriaus Stanislovo Bonifaco Jundzilo atminimo lenta

Ministrų kabinetas praėjusią savaitę pritarė lentos perdavimui Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, kuri numato ją patikėjimo teise perduoti savivaldybės viešajai įstaigai Vilniaus miesto muziejui.
Šiuo metu šį valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.
Lenta kabės ant pastato Barboros Radvilaitės gatvėje, kuriame XVIII amžiuje veikė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas. Šiame pastate profesorius dėstė bei gyveno.
Atlikus pritaikymo muziejui darbus, minėtame pastate įsikurs Vilniaus miesto muziejus.
Atminimo lentos įsigijimo vertė – per 1,5 tūkst. eurų. Ji sukurta paminėti 2011 metais S. B. Jundzilo, Vilniaus universiteto profesoriaus, botaniko, geologo, filosofo, kunigo ir publicisto 250 metų sukaktį.
„Vilniaus miesto savivaldybė turėjo gana sudėtingus teisinius ir procedūrinius klausimus su kitais suinteresuotais subjektais, todėl rūmų sutvarkymo procesas buvo sustojęs, o kartu nejudėjo ir memorialinės lentos sumontavimo klausimas“, – komentare BNS nurodė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.
Kaip skelbė BNS, Barboros Radvilaitės gatvėje stovintys pastatai yra XVII amžiaus pradžios didikų žiemos rezidencijos ansamblis, vėliau tapęs Vilniaus universiteto Botanikos sodo dalimi.
2004 metais Vilniaus savivaldybė pastatus išnuomojo verslininkams, o 2005 metais rūmai įtraukti į valstybės saugomų objektų sąrašą, kartu su jais tarp saugomų objektų pateko rūmų oficina ir vežiminė.
Tais pačiais metais parengtas rūmų rekonstrukcijos projektas, jo pagrindu praplėstas rūsys, išlietos gelžbetoninės perdangos, atlikti kiti darbai, tačiau dėl dokumentų trūkumo panaikintas leidimas statybai ir darbai buvo sustabdyti.
2024 metais sostinės savivaldybė pranešė, kad buvusių Kirdiejų rūmų pastatai bus atnaujinami ir juose įsikurs Vilniaus muziejus.
