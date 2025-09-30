Atgimė Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksas

Švento Jokūbo kvartalo – buvusios ligoninės teritorijos – konversija į miestietišką kvartalą sulaukė didelio būrio besidominčių. Į KPD Vilniaus teritorinio skyriaus organizuotą renginį susirinkusi pilna salė paveldo atgimimu besidominčių piliečių išklausė architektės Gilmos Teodoros Gylytės pasakojimą apie šio objekto pokyčius (kvartalo architektūra ir urbanistika – Gilma Teodora Gylyte, tvarkyba – Aušra Gvildienė, statytojas – „Lords“). Džiaugiamės kad architektūrinio konkurso pirmos vietos nugalėtojai – komanda „Do Architects“ – išpildė savo idėją glaudžiai bendradarbiaudama su KPD.
Primename, kad gelbėti apleistą Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio bei jau daugiau kaip du dešimtmečiai neveikiančios buvusios Šv. Jokūbo ligoninės teritoriją buvo imtasi dar 2018 m. Tačiau tada pristatytame viešbučio su konferencijų centru ir biurais projekte nebuvo rasta tinkamo architektūrinio sprendimo, kokie pastatai galėtų stovėti šalia sakralinių statinių komplekso. Iš pateiktų vizualizacijų matėsi, kad projektas būtų grėsmingai pakeitęs vietovę. Pirminis projektas sukėlė aštrias diskusijas, visuomenės ir paveldosaugos specialistų kritiką.
Į tai atkreipė dėmesį ir KPD, reikalavęs Vilniuje, šalia Lukiškių aikštės esančioje Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, apsaugoti paveldo objektus nuo neigiamos šiuolaikinių statybų įtakos.
„Šioje jautrioje urbanistinėje teritorijoje paveldosauginiai reikalavimai draudžia pažeisti Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso, Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, Vilniaus senojo miesto vietos ir priemiesčių archeologinės vietovės, Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes.
Vietovė ypatinga: čia susikerta ir Naujamiestis, kuris buvo formuojamas perimetriniu principu, ir senesnė urbanistinė struktūra su barokiniu vienuolyno kompleksu. Todėl bet kokia intervencija į greta vienuolyno esančią buvusios ligoninės teritoriją kelia aistras ir padidintą visuomenės dėmesį“, – viešai tada skelbė KPD.
Paveldosaugininkai atkreipė dėmesį į galimus silueto pokyčius, naujos ir senos architektūros santykį, bažnyčios dominavimo aspektą – ir ne tik pateikė pastebėjimus, bet reikalavo viešesnio svarstymo ir dialogo proceso su visuomene.
Vertinimo tarybos sprendimu, Šv. Jokūbo ligoninės kompleksas ir bažnyčios bei vienuolyno ansamblis buvo pripažinta kaip vientisa visuma. Paveldosaugos požiūriu, tai buvo sveikintinas sprendimas.
Buvo paskelbtas naujas tarptautinis konkursas. Projektuotojams buvo surašyta daug paveldosauginių reikalavimų, į kuriuos jie atsižvelgė.
2019 m. tarptautinė įvairių sričių profesionalų komisija išrinko tarptautinio konkurso nugalėtoją – architektų biuro „DO Architects“ pasiūlytą licėjaus ir viešbučio komplekso projektą. „Do architects“ pasiūlė idėją, kaip baigti suformuoti greta Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ir vienuolyno esančias erdves. Buvo išsaugotas vienuolyno ir bažnyčios komplekso dominavimas miestovaizdyje.
Šiemet visuomenei per EPD pristatytas baigtas tvarkyti, restauruoti ir pritaikyti objektas demonstruoja sėkmingą istoriją, kai bendros paveldosaugininkų, savivaldybės, visuomenės, įvairių specialistų pastangos atvedė prie puikaus rezultato.
Naujausi komentarai