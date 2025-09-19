Atnaujintas Vilniaus rajono kūdikio kraitelis: pasakė, kokioms šeimoms jis skiriamas

„Siekiame, kad kiekviena šeima, susilaukusi naujagimio, jaustųsi palaikoma ir turėtų prieigą prie būtiniausių pirmųjų priežiūros priemonių. Atnaujintas kūdikio kraitelis – tai ne tik praktiška parama, bet ir mūsų dėmesio kiekvienam naujam gyventojui išraiška, nes tikime, kad stipri bendruomenė prasideda nuo rūpesčio mažiausiais jos nariais“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Vilniaus rajono savivaldybės kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurios:
· kūdikio, Lietuvos Respublikos piliečio, gimimą užregistravo Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilniuje) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo gimimo;
· bent vienas iš naujagimio tėvų yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajone arba yra įtrauktas į Savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Atkreipiame dėmesį, kad naujagimio gimimo įregistravimas ir gyvenamosios vietos deklaravimas yra dvi skirtingos procedūros, kurias tėveliai kartais painioja. Ypač svarbu žinoti: jei naujagimio gimimas yra registruojamas internetu, būtina pasirinkti Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyrių (Rinktinės g. 50, Vilniuje) – tik tokiu atveju šeimai priklausys kūdikio kraitelis.
Atnaujintą kūdikio kraitelį sudaro naudingi kasdienės priežiūros, miego, maitinimo ir higienos reikmenys: čiulptuko laikiklis, flanelinis vystyklas, patalynės komplektas, seilinukas, kramtukas, priemonė kūdikio odos priežiūrai ir regeneracijai, rankšluostis su gobtuvu, pledas, kūdikių priežiūros rinkinys, kūdikių higienos rinkinys, vandens termometras, dubenėlis su dangteliu ir šaukštu, puodelis su rankenomis ir šiaudeliu, jūros vanduo kūdikio nosies higienai.
Kūdikio kraitelis negrąžinamas ir į pinigines lėšas nekeičiamas.
