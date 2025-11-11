Dėl kontrabandinių balionų trys lėktuvai nukreipti iš Vilniaus į kitus oro uostus

Kaip BNS informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, naktį buvo užfiksuotos 34 radiolokacinės atžymos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba aptiko šešis kontrabandinius krovinius.
Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas BNS sakė, kad iš Tenerifės ir Madeiros skridę lėktuvai buvo nukreipti į Kauno oro uostą, iš Amsterdamo – į Rygos oro uostą.
Iš viso buvo paveikta 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, o iš Rygos – vėliau lėktuvu grįžo į Vilniaus oro uostą.
Bendrovės „Oro navigacija“ atstovė Ingrida Daugirdė BNS pranešė, kad laikini ribojimai orlaiviams Vilniuje taikyti gavus institucijų informaciją apie oro erdvėje pastebėtą neatpažintą objektą.
Jos teigimu, išvykimo skrydžiai nebuvo paveikti.
„Siekiant sumažinti poveikį keleiviams ir oro vežėjams, siekiame kuo greičiau įvertinti grėsmę skrydžių saugai, sprendimai dėl ribojimų priimami kuo trumpesniam laikui“, – komentare BNS teigė I. Daugirdė.
Vilniaus oro uostas paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų grėsmės kiek daugiau nei valandai buvo uždarytas šeštadienį vakare.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir daugiau nei 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
