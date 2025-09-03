Dėmesio: prasidės Trakų gatvės kapitalinis remontas

Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, kartu su gatvės dangos atnaujinimu bus rekonstruojami daugiau kaip šimto metų senumo vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengiama nauja paviršinių nuotekų sistema. Siekiant užtikrinti, kad gyventojai galėtų patogiai grįžti į namus, verslai tęsti veiklą, o miesto kasdienybė būtų kuo mažiau trikdoma, darbai bus atliekami trimis etapais. Iki 2026 m. pabaigos juos vykdys savivaldybės įmonės „Vilniaus vandenys“ ir „Grinda“.
„Trakų gatvės remontas – svarbi investicija į miesto ateitį. Sutvarkius gatvės grindinį, išplatinus pėsčiųjų takus ir šaligatvius, o tuo pačiu ir rekonstruojant šimtmetį skaičiuojančius vandens ir nuotekų tinklus, įrengus naują lietaus surinkimo sistemą, užtikrinsime, kad senamiesčio širdis būtų ne tik graži, bet ir pritaikyta sklandžiam miesto gyvenimui ir darniam judumui. Atlikus remontą gyventojai galės naudotis atnaujinta ir kokybiška infrastruktūra, o išskirtinė senamiesčio gatvė taps dar gražesnė ir patogesnė“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Atliekant remonto darbus Trakų gatvėje bus sutvarkytas ir išsaugotas unikalus, istorinis grindinys, sustiprinti jo pagrindai. Remonto metu bus išplatinti pėsčiųjų takai, sudarytos patogios judėjimo sąlygos žmonėms su negalia. Rekonstruojant šimtamečius vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus bus padidinamas jų pralaidumas, o įrengus paviršinę nuotekų surinkimo sistemą, lietus bus surenkamas centralizuotai ir taip bus apsaugoti pastatų pamatai ir fasadai, pėsčiųjų takai taps sausesni ir saugesni.
Darbai bus vykdomi etapais
Remonto darbai prasidės naktį iš sekmadienio į pirmadienį (rugsėjo 7–8 d.). Pirmojo etapo metu bus tvarkoma Trakų gatvės dalis nuo Vokiečių ir Pranciškonų gatvių. Todėl keisis eismo organizavimo schema: automobilių eismas čia nevyks, o vairuotojai bus nukreipiami į apylanką per Islandijos gatvę.
Dėl laikino eismo ribojimo pakeista 89 maršruto autobusų trasa. Laikinai apribojus eismą Trakų ir Vokiečių gatvėse, 89 maršruto autobusai šiomis gatvėmis nevažiuoja – jie nukreipti Arklių, Etmonų, Didžiąja ir Rūdninkų gatvėmis.
2026 m. antrojo etapo metu bus tvarkoma atkarpa nuo Pranciškonų iki Kėdainių gatvės. Šiame etape dalis Kėdainių gatvės taip pat bus nepravažiuojama. Eismas bus nukreipiamas tomis pačiomis apylankomis. Trečiuoju etapu bus remontuojama likusi atkarpa nuo Kėdainių iki Pylimo gatvės. Eismo organizavimas nesikeis – automobilių eismas bus draudžiamas tik toje dalyje, kur vyks darbai.
Remonto metu gyventojams, kurie dėl darbų laikinai negalės įvažiuoti į kiemą ar laikyti automobilio tvarkomoje gatvėje, bus suteikta galimybė nemokamai statyti automobilį Senamiesčio 5 ir 11 gyventojų rinkliavos teritorijose. Dėl to bus galima kreiptis į savo būsto administratorių ir pateikti transporto priemonės numerį ir gyvenamosios vietos dokumentą.
Remonto metu bus užtikrinamas alternatyvus vandens tiekimas
Kapitalinio remonto darbai prasidės nuo gatvės grindinio išardymo, tuomet bus atliekami vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo darbai. Kaip skelbia savivaldybė, siekiant kuo mažiau trikdyti gyventojų ir gatvėje veikiančių organizacijų ir verslų darbą, vandentiekio tinklų rekonstrukcijos metu suplanuoti laikini vandens tiekimo atjungimai bus vykdomi tik konkrečiose atkarpose ir trumpiausiam įmanomam laikui – daugiausia kelioms valandoms. Apie kiekvieną atjungimą gyventojai, įstaigos ir verslai bus informuojami iš anksto, ne vėliau kaip prieš dešimt dienų. Visais atvejais jiems bus užtikrintas alternatyvus vandens tiekimas naudojant laikinas apie kurį jie bus informuoti individualiai.
