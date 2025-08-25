 Kariuomenės sraigtasparnis į Santaros klinikas skraidino donoro organą

2025-08-25 19:01
BNS inf.

Skubiam donoro organo pergabenimui į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas pirmadienį pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) sraigtasparnis.

Kariuomenės sraigtasparnis į Santaros klinikas skraidino donoro organą / Lietuvos kariuomenės nuotr.

Kaip skelbia kariuomenė, apie 16.25 val. KOP sraigtasparnis Mi-8T pakilo iš antrojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune, donoro organas kartu su gydytojų komanda buvo atskraidinti į Santaros klinikas.

Po sėkmingai įvykdytos užduoties KOP sraigtasparnis toliau tęsia budėjimą.

Pasak kariuomenės, donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.

Mayday
Gal jau nebeafišuokite tų sovietinių griuvenų. Ar jais dar galima skraidyti?
1
0
