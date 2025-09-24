„Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimui – milijoninė suma

Vyriausybė klausimą ketino svarstyti praėjusią savaitę, tačiau „Litexpo“ akcininkė Ekonomikos ir inovacijų ministerija BNS pranešė, kad jis buvo atidėtas laikinojo premjero ir finansų ministro Rimanto Šadžiaus prašymu – jis siūlė projekte tiksliau nurodyti, kad kapitalas didinamas siekiant pasirengti pirmininkavimui ES Tarybai.
„Kad tinkamai galėtų vykti tarptautiniai renginiai, įskaitant ir pirmininkavimo (ES Tarybai – BNS) renginius“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė R. Šadžius.
Ministerija teigia, kad valstybės įnašas leis modernizuoti centro infrastruktūrą, atverti naujų plėtros galimybių bei pasiūlyti klientams geriausius sprendimus.
„Valstybės finansinio turto investavimas didinant bendrovės įstatinį kapitalą būtų efektyviausia priemonė, kuri leistų pasiekti geriausią rezultatą ir ilgoje perspektyvoje teiktų ne tik ekonominę grąžą (dividendus) valstybei, bet ir naudą visuomenei“, – aiškinamajame rašte nurodo ministerija.
Lėšos bus skirtos iš Užsienio reikalų ministerijai 2026 metams skirtų asignavimų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais aukščiausiojo lygmens susitikimams.
„Litexpo“ įstatinis kapitalas dabar siekia 12,35 mln. eurų. Valstybei priklauso 99,03 proc. akcijų, dar 0,97 proc. – 37 fiziniams asmenims.
