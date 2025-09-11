LTOU ir „Creme de la Creme“ ginčą baigė taikiai: sutartis pasirašyta

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 5 dieną patvirtino bendrovių rugsėjo 3 dieną sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukė, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas BNS teigė, kad pasiekus taiką „Alteus“ atsiėmė ieškinį.
„Galime patvirtinti, kad šiame ginče yra pasiektas taikus susitarimas su bendrove „Alteus“, kuri atsiėmė ieškinį. Su įmone buvo sutarta dėl bylinėjimosi išlaidų pasidalinimo“, – sakė jis.
Be to, T. Vasiliausko teigimu, „Alteus“ pripažinta konkurso nugalėtoja, pateikusi geriausią finansinį pasiūlymą.
„Šiuo metu patalpų, skirtų parfumerijos parduotuvėms įrengti, konkursas Vilniaus ir Kauno oro uostuose yra pasibaigęs. (...) Atliktos visos reikiamos procedūros ir su laimėtoju nuomos sutartys jau pasirašytos. Konkursą laimėjo geriausią finansinį pasiūlymą po derybų pateikusi įmonė „Alteus“, valdanti „Creme de la Creme“ prekės ženklą“, – BNS sakė LTOU atstovas.
Anot jo, sprendimas dėl konkurso nugalėtojo buvo priimtas prieš sudarant taikos sutartį su „Alteus“.
„Creme de la Creme“ valdytoja BNS teigė, kad šiuo metu vyksta naujų patalpų dizaino bei projektavimo darbai.
„Gerokai didesnis butikas neilgai trukus atvers duris Vilniaus oro uoste. Naujas butikas bus atidarytas ir Kauno oro uoste“, – sakė „Alteus“.
BNS rašė, kad „Alteus“ pernai gruodį kreipėsi į teismą prašydama nutraukti patalpų nuomos konkursą, o jo sąlygas pripažinti neteisėtomis. Ginčas kilo dėl 5 metų trukmės patalpų nuomos konkurso sąlygų, o viena jų – galimybė oro uostams vienašališkai nutraukti sutartį.
Pagal anksčiau skelbtas konkurso sąlygas rinkos dalyviams Vilniaus oro uosto senajame išvykimo terminale buvo siūloma nuomotis 75 kv. metrų ploto patalpas, tuo metu Kaune, keleivių terminale, – 40 kv. metrų ploto erdvę.
Patalpos, pasak T. Vasiliausko, skirtos nišinės parfumerijos prekybos ir su ja susijusiai sandėliavimo bei administravimo veiklai.
