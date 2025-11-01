Nacionalinio stadiono statybose – postūmis

Jos teigimu, konstrukcijos virš žemės iškils gruodį, o darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
„Stadione bus sumontuota daugiau nei 5,5 tūkst. surenkamų gelžbetoninių elementų: kolonos, laiptai, perdangos plokštės, sienos ir, žinoma, tribūnos. Tai, jog pasitelkėme tvarią ir pažangią surenkamų konstrukcijų technologiją, kai elementai yra gaminami gamykloje ir surenkami statybų aikštelėje, iš esmės eliminuoja sezoniškumą, didina greitį ir leidžia darbus sklandžiai tęsti visus metus“, – pranešime sakė „Narestos“ vadovas Tadas Grincevičius.
Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, kad konstrukcijų montavimas yra svarbus stadiono statybos etapas.
„Liepos mėnesį atnaujinome nacionalinio stadiono statybas. Per šiuos mėnesius buvo visiškai užbaigti stadiono pamatai ir jau stipriai pasistūmėta su požeminiu aukštu. (...) Tai naujas svarbus etapas statybose“, – pranešime sakė meras.
Anot „Hanner“ valdybos pirmininko Arvydo Avulio, viso projekto vystymą planuojama baigti vienu metu – 2027-ųjų metų lapkritį.
„Kitų metų pavasarį jau kils ne tik stadiono, bet ir darželio, kultūros centro ir arenos stogų bei fasadų laikančiosios konstrukcijos, visų objektų konstruktyvo darbus suplanuota baigti iki 2027-ųjų vasario. Kitų metų viduryje visoje teritorijoje jau bus pradėtas ir inžinerinių sistemų diegimas“, – sakė A. Avulis.
BNS rašė, kad birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybos įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl projekto rangos.
Sutarta, kad „Naresta“ už 70 mln. eurų statys pagrindinį 18 tūkst. vietų stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus, o „Kalvasta statyba“ už 47,5 mln. eurų statys likusius objektus, tarp kurių – ir arena.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
