Nauja Kalėdų tradicija: pirmą kartą pristatyta šventinė valiuta – kankorėžiai

Diena prasidėjo nuo istorinio momento
Ryte prie Lietuvos banko Pinigų muziejaus durų išsirikiavo pirmieji smalsuoliai, kuriuos pasitiko choristų atliekamos kalėdinės dainos. Būtent čia finansų pasaulis susitiko su šventiniu miestu – simboliškai vienai dienai sostinėje buvo įvesta kalėdinė valiuta, tapusi žaismingu iniciatyvos akcentu.
„Šiemet į šventes pažvelgėme kitaip – Vilniaus kalėdinė valiuta yra unikali. Ji mums primena, jog svarbiausi dalykai yra šiluma, dėmesys ir bendrystė“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Į atidarymą meras Valdas Benkunskas atvyko kalėdiškai papuoštu JUDU „meduolių“ autobusu. Kartu su renginio organizatoriais bei partneriais jis pristatė šventinę programą ir tapo pirmuoju, kuris išsikeitė Vilniaus kalėdinę valiutą – atsakęs į trumpus klausimus apie Kalėdas, meras gavo specialų kankorėžį.
„Vos kelios minutės Vilniaus kalėdiniame banke ir jau jautiesi tarsi sugrįžęs į vaikystę – kur viskas buvo stebuklinga, nuoširdu ir kartu labai tikra. Džiaugiuosi matydamas, kaip šis jausmas šiandien vieningai skleidžiasi mūsų mieste – tikroje Europos Kalėdų sostinėje 2025“, – sakė meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus kalėdiškiausios dienos pradžią 10 val. ryto simboliškai paskelbė varpo dūžis, nuo kurio ir oficialiai prasidėjo šventė mieste.
Šventiškos patirtys užliejo visą miestą
Po simbolinio šventės starto Kalėdų nuotaika pasklido po visą Vilnių. Į ekskursijas po sostinę leidosi daugiau nei 500 dalyvių, kalėdinis traukinukas, karuselė ir nemokami čiuožimo seansai traukė nenutrūkstančius srautus lankytojų. Išsikeitę Vilniaus kalėdinę valiutą specialiuose kalėdiniuose bankuose, vilniečiai ir miesto svečiai ją leido apie 40-yje skirtingų vietų – čia raudonieji kankorėžiai virto gardžiais gėrimais, saldžiais atradimais ar nedidelėmis, jaukiomis patirtimis, kurias dovanojo šventiškai nusiteikę iniciatyvos partneriai.
K. Sirvydo skveras tapo viena lankomiausių dienos erdvių: jame sužibo 144 eglutės, simbolizuojančios Vilniuje gyvenančias tarptautines bendruomenes. Visą dieną skvere buvo galima išgirsti jų pasakojimus apie žiemos švenčių tradicijas iš skirtingų pasaulio kampelių. Vakare čia užsukusius „International House Vilnius“ vaišino karšta arbata ir kūčiukais – susibūrimas virto jaukia bendryste po atviru dangumi.
Didelio dėmesio sulaukė ir Vilniaus kalėdinis paštas – šimtai vilniečių ir turistų išsiuntė sveikinimus artimiesiems į užsienį, o jų kelione pasirūpino miesto elfai.
Šventiniam miestui nuotaiką kūrė ir vienas ryškiausių sostinės simbolių – šokantis televizijos bokštas, ryte ir vakare pritraukęs žvilgsnius specialia šviesų bei muzikos programa pagal kalėdinius hitus.
„Ši diena parodė, kokia stipri yra Vilniaus bendrystė – kai visas miestas vienu metu pasineria į švenčių laukimą, net paprastos veiklos įgauna nepaprasto žavesio. Džiugu matyti, kaip vilniečiai ir svečiai įsitraukė į šią dieną visu pajėgumu – nuo žaismingos kalėdinės valiutos iki dirbtuvių ir galiausiai vakaro choro, kuriame kiekvienas balsas tapo dalimi bendro stebuklo. Tokios akimirkos kuria miesto veidą, kurį noriai atranda ir pasaulis“, – sakė Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Vakaro kulminacija – kalėdinis choras ant ledo
18 valandą Rotušės aikštė virto didžiule sostinės scena: čia greta ledo ir ant jo susibūrė choristai, muzikantai ir miestiečiai, kurie kartu atliko dainą „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Šimtai balsų susiliejo į vieną skambesį ir užbūrė miestą šventiška nuotaika.
Vakaro metu Vilnius taip pat perdavė Europos Kalėdų sostinės estafetę – 2026-aisiais ją perims Barselona, Europos Kalėdų miesto titulą – Velsas, o Europos Kalėdų miestelio vardas atiteks Kirkopui Maltoje.
Nors gruodžio 13-oji baigėsi, jos sukurtas vaikystę primenantis jausmas dar tvyro ore. Vilnius ir toliau kvies kartu laukti Kalėdų – tyrinėti šventines vietas, užsukti į Kalėdų erdves ir kurti magišką atmosferą visame mieste.
