Vilniuje – kasmetinis tradicinis kalėdinis bėgimas

2025-12-06 08:35
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį rengiamas tradicinis kalėdinis bėgimas, dėl to bus uždaromos kai kurios miesto gatvės, pranešė sostinės savivaldybė.

Vilniuje – kasmetinis tradicinis kalėdinis bėgimas / L. Balandžio / BNS nuotr.

Bėgimo entuziastai kviečiami bėgti pasipuošus įvairiausiais kostiumais ir rinktis skirtingas distancijas.

Renginio metu taip pat bus galima prisidėti prie labdaros iniciatyvų, pasivaišinti šilta arbata ir po finišo susišildyti specialioje palapinėje.  

Prieš kiekvieną startą vyks apšilimai, mažuosius dalyvius linksmins animatoriai, o visi finišavusieji gaus išskirtinius renginio medalius.

Anot savivaldybės dėl kalėdinio bėgimo 13–21 val. bus uždaromos T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvės.

Renginio dieną nuo 13 iki 20 val. nekursuos Kalėdų traukinukas.

