Vilnius ir Klaipėda įžiebs Kalėdų egles

Kaip pranešė sostinės savivaldybė, 19 val. Katedros aikštėje prasidėsiančioje šventėje koncertuos žinomi Lietuvos atlikėjai, scenoje su jais pasirodys vaikų ir suaugusiųjų chorai.
Pasak Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko, sostinės eglės įžiebimas yra vienas laukiamiausių metų renginių tūkstančiams lietuvių.
„Jau trečius metus Katedros aikštėje puošiame natūralų spygliuotį, taip kviesdami vilniečius ir miesto svečius puoselėti tradicijas bei skirti daugiau laiko gyvam bendravimui. Skatinant bendrystę, jaukios eglučių įžiebimo šventės vyks ir visose sostinės seniūnijose, jas taip pat lankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais“, – pranešime cituojamas V. Benkunskas.
Kaip pažymėjo savivaldybė, pagrindinei Vilniaus Kalėdų eglei parinktas klasikinis įvaizdis. Šiemet ji pastatyta ant konstrukcijos, kuria pakilus bus galima pasivaikščioti aplink šventinį medį, nusifotografuoti.
Eglės įžiebimo šventės metu, nuo šeštadienio 17 val. iki vidurnakčio, Katedros aikštės prieigose bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėmis.
Rotušės aikštėje šeštadienio rytą bus atidaroma 23-ioji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė, globojama pirmosios šalies ponios. Pati mugė vyks Šiuolaikinio meno centre, kur savo šalių tradicijas pristatys virš 40 ambasadų, konsulatų ir kitų tarptautinių organizacijų.
Čia bus galima įsigyti tradicinių produktų, rankdarbių, vyks labdaringa loterija ir susitikimas su Kalėdų Seneliu. Mugės metu surinktos lėšos bus skirtos įvairioms globos, socialinių paslaugų, švietimo įstaigoms.
Sekmadienio vakarą sostinės Rotušės aikštėje bus atverta čiuožykla. Šios atidarymo šventėje pasirodys atlikėja Evgenya Redko, dailiojo čiuožimo mokyklų auklėtiniai, vyks oro akrobatikos numeris.
Vilnius kartu su Celjė Slovėnijoje ir Noja Ispanijoje šiemet pripažintas Europos Kalėdų sostine. Pasak savivaldybės, dėl to visi gėrimų prekybininkai Kalėdų miestelyje ir prie čiuožyklos pirmą kartą naudos tik daugkartinius puodelius.
Už puodelį papildomai bus imamas dviejų eurų užstatas, kuris bus grąžinamas atnešus puodelį į taros surinkimo punktus Katedros ir Rotušės aikštėse.
Klaipėdoje eglutė šeštadienį 17 val. bus įžiebiama Teatro aikštėje. Čia žinomi dainininkai, uostamiesčio meno kolektyvai dalyvaus teatralizuotame pasirodyme „Kalėdų radijas“.
Kalėdų egles šeštadienį taip pat įžiebs Jonava, Zarasai, Kretinga, Jurbarkas, Giraitė.
Pirmasis iš Lietuvos didmiesčių kalėdinę eglę praėjusį savaitgalį Rotušės aikštėje įžiebė Kaunas.
