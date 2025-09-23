Nemenčinėje atidengtas atminimo ženklas, žymintis sinagogos vietą

Kaip skelbia Vilniaus rajono savivaldybė, renginyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius, Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondo atstovas Daumantas Todesas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Vida Montvydaitė bei kiti svečiai.
Renginio metu V. Vansavičius Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus vardu padėkojo susirinkusiems ir pažymėjo, kad nors Vilniaus rajonas auga ir keičiasi, nauji laikai neturėtų leisti pamiršti praeities.
„Vilniaus rajonas auga ir keičiasi, tačiau kartu su dabartimi privalome saugoti ir praeities atmintį, kad ir kokia skaudi ji bebūtų. Šiandien pasaulio žydai mini Naujuosius 5786-uosius metus, šventę Rosh hashanach, tačiau mes Lietuvoje minime Lietuvos žydų genocido dieną. Ši diena pas mus ypatinga, nes iš Jakovo Bunkos fondo esame gavę atminimo ženklą, kuriuo visoje Lietuvoje žymimos sunaikintų sinagogų vietos“, – mero vardu kalbėjo V. Vansavičius.
Paminklo, skirto atminti Nemenčinėje nuo XIX a. vidurio iki 1941 m. veikusius žydų maldos namus – sinagogą, pastatymą inicijavo Vilniaus rajono savivaldybės meras, bendradarbiaujant su Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondu.
Atminimo ženklo mecenatų fondo atstovas D. Todesas renginio metu pažymėjo, kad tikra atmintis turi gyventi žmonių širdyse.
„Su atėjusiais Naujaisiais 5786-aisiais žydų metais, kurių data sutapo su baisiausia žydų naikinimo atminties diena. Visa tai aprašoma knygose, yra statomi paminklai, o vienas paminklas stovės ir Nemenčinėje. Bet tikri paminklai turi atsirasti mūsų širdyse ir pereiti iš kartos į kartą. Kai jūs, o po to vaikai ir anūkai, pasakosite apie tai, kas įvyko, tai nepasikartos. Kiekvieną kartą, kai mes gedime savo žuvusiųjų, mes džiaugiamės išlikusiais gyvais. Dėkoju visiems, kurie saugo atmintį“, – sakė D. Todesas.
Renginio metu Nemenčinės seniūnas Artur Komarovski paminėjo buvusių gyventojų atminimą, o Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokiniai pristatė muzikinius kūrinius.
Po atminimo lentos atidengimo, susirinkusieji nuvyko į netoliese esančią žydų žudynių vietą ir pagerbė aukas tylos minute.
Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena Lietuvoje minima nuo 1994-ųjų. Ši diena primena apie 1943 m. rugsėjo 23 dieną likviduotą Vilniaus getą, kai dalis šio geto kalinių buvo nužudyti Paneriuose, kita dalis pateko į koncentracijos stovyklas, įkurtas nacių okupuotose teritorijose.
