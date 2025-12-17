 Planuojamas kitų metų Vilniaus biudžetas sieks 1,66 mlrd. eurų: aišku, kam skirs daugiausiai lėšų

2025-12-17 14:54
Ūla Klimaševska (ELTA)

Planuojamas kitų metų Vilniaus miesto biudžetas siekia 1,66 mlrd. eurų – beveik 100 mln. eurų arba 6 proc. didesnis nei patvirtintas 2025-iesiems.

„Mūsų pajamos didėja, bet didėja ir išlaidos – daug kas mėgsta žiūrėti, kad Vilnius turi labai daug pinigų, daug kas pamiršta, kad turime ir labai daug įsipareigojimų“, – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje trečiadienį kalbėjo administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

Projektą Vilniaus tarybos pradės svarstyti nuo trečiadienio, jį apsvarstys komitetai, o priėmimui jis grįš sausį.

Daugiausia lėšų kitąmet planuojama skirti švietimui, judumui bei aplinkai ir miesto plėtrai, investuoti į mokyklų ir darželių infrastruktūrą, viešąjį transportą, gatves ir viešąsias erdves.

Didžioji dalis biudžeto pajamų – iš gyventojų pajamų, turto mokesčių, nuomos už valstybinę žemę ir savivaldybės patalpas, valstybės ir vietinių rinkliavų bei kitų šaltinių, jos bendrai sieks 1,04 mlrd. eurų.

Valstybės dotacijos sudarys 468,5 mln. eurų, o likusią dalį sudarys ES lėšos, lėšų likučiai (66,9 mln. eurų) ir skolintos lėšos (55,35 mln. eurų).

Beveik pusę visų pajamų – 47,2 proc. – numatyta skirti švietimui, iš viso 781,3 mln. eurų visų asignavimų.

