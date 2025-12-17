Planuojamas kitų metų Vilniaus biudžetas sieks 1,66 mlrd. eurų: aišku, kam skirs daugiausiai lėšų

„Mūsų pajamos didėja, bet didėja ir išlaidos – daug kas mėgsta žiūrėti, kad Vilnius turi labai daug pinigų, daug kas pamiršta, kad turime ir labai daug įsipareigojimų“, – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje trečiadienį kalbėjo administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Projektą Vilniaus tarybos pradės svarstyti nuo trečiadienio, jį apsvarstys komitetai, o priėmimui jis grįš sausį.
Daugiausia lėšų kitąmet planuojama skirti švietimui, judumui bei aplinkai ir miesto plėtrai, investuoti į mokyklų ir darželių infrastruktūrą, viešąjį transportą, gatves ir viešąsias erdves.
Didžioji dalis biudžeto pajamų – iš gyventojų pajamų, turto mokesčių, nuomos už valstybinę žemę ir savivaldybės patalpas, valstybės ir vietinių rinkliavų bei kitų šaltinių, jos bendrai sieks 1,04 mlrd. eurų.
Valstybės dotacijos sudarys 468,5 mln. eurų, o likusią dalį sudarys ES lėšos, lėšų likučiai (66,9 mln. eurų) ir skolintos lėšos (55,35 mln. eurų).
Beveik pusę visų pajamų – 47,2 proc. – numatyta skirti švietimui, iš viso 781,3 mln. eurų visų asignavimų.
