Santaros klinikų vadovas: noriu išsklaidyti mitą – Vaikų neurochirurgijos skyrius nėra uždaromas

„Šiais metais Santaros klinikose dirba daugiau gydytojų specialistų nei ankstesniais metais. Šiuo metu mūsų komandoje yra daugiau kaip 1,4 tūkst. gydytojų specialistų – tai didžiausias skaičius per pastaruosius metus (…). Savo noru darbo santykius nutraukusių gydytojų specialistų dalis 2023 m. siekė 2,39 proc., o per 2025 m. – mažiau nei 1 proc. Priminsiu, kad verslo sektoriuje normali darbuotojų kaita sudaro 3–5 proc., o sveikatos priežiūros įstaigoms keliamas kokybės rodiklis – iki 10 proc. per metus“, – trečiadienį išplatintame pranešime cituojamas klinikų vadovas.
„Šie skaičiai aiškiai parodo, kad apie „masinį medikų išėjimą“ kalbėti nėra pagrindo. Atvirkščiai – per pastaruosius metus Santaros klinikas renkasi vis daugiau specialistų. Todėl tikrai apmaudu, kai viešai kalbama ir piktinamasi dėl 3 darbo santykius savo noru nutraukusių medikų, bet niekas nešneka apie 11 aukščiausio lygio gydytojų neurochirurgų, kurie tęsia darbą mūsų ligoninėje ir kasdien užtikrina neurochirurginę pagalbą tiek suaugusiesiems, tiek vaikams“, – pridūrė jis.
Vaikų neurochirurgijos skyrius nėra uždaromas
Medikas tikina, jog viešojoje erdvėje pasklidusios kalbos apie neva uždaromą Vaikų neurochirurgijos skyrių taip pat neturi realaus pagrindo.
„Noriu išsklaidyti ir dar vieną mitą – neva uždaromas Vaikų neurochirurgijos skyrius. Tai netiesa. Skyrius veikia kaip ir anksčiau, be to, ši sritis toliau stiprinama – pacientai gauna reikiamą pagalbą, o komanda pildoma naujais specialistais“, – teigė T. Jovaiša.
ELTA primena, kad antradienio vakarą LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai.
LRT šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos esą elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.
