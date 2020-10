Sostinės Giedraičių gatvėje planuojama patogi viešoji erdvė

Pasak pranešimo, šalys tariasi dėl viešosios erdvės ir požeminės automobilių saugyklos teritorijoje šalia Giedraičių gatvės projektavimo, statybos ir naudojimo. Pirmiausia čia nebeliks seniai apleisto daugiabučio.

Bendrovė „Vyspra“ savo sklypuose Giedraičių g. 2 ir Giedraičių g. 8 siekia plėtoti A klasės biurų kompleksą. Savivaldybė teritorijoje, esančioje tarp bendrovės „Vyspra“ žemės sklypų, nori įrengti viešąją erdvę (skverą, želdynus, viešajai erdvei reikiamą infrastruktūrą). Kadangi šiuo metu investuotojo žemės sklypai ir teritorija, esanti tarp investuotojo žemės sklypų, neturi tinkamo privažiavimo bei infrastruktūros, reikalingos viešosioms erdvėms įrengti ir NT projektui įgyvendinti, sutarta ieškoti bendradarbiavimo modelio, kuris, plėtojant NT projektą ir įrengiant viešąją erdvę, būtų teisingas ir ekonomiškai naudingas visoms suinteresuotoms grupėms, leistų nagrinėjamoje teritorijoje užtikrinti urbanistinį integralumą, darnų vystymąsi ir funkcionalumą.

Šalys sutarė, kad investuotojas, įgyvendindamas A klasės biurų komplekso projektą, savivaldybės žemės sklype įrengs viešąją erdvę, o, norėdamas po ja įrengti ir dalį normatyvinių automobilių stovėjimo vietų savo planuojamam pastatui, savo lėšomis, bet savivaldybės vardu suprojektuos ir pastatys požeminę automobilių saugyklą, privažiavimo kelią ir kitą reikalingą infrastruktūrą.

Bendrovė „Vyspra“ ir savivaldybė ketinimų protokolu sutarė, kad investuotojas savo lėšomis nugriaus savivaldybei priklausantį avarinės būklės turtą, esantį Giedraičių g. 2 (visame pastate tai – 68,45 kv. m negyvenamoji patalpa, kurios likutinė vertė 2020 m. spalio 31 d. – 429,05 euro). Investuotojui tenka pareiga ir performuoti žemės sklypą Giedraičių g. 2, inicijuoti ir finansuoti detaliojo plano korektūrą, reikalingą viešajai erdvei ir požeminei aikštelei įrengti, taip pat NT projektui įgyvendinti.

Savivaldybė įsipareigojo prisidėti prie NT projekto įgyvendinimo, viešosios erdvės ir požeminės automobilių saugyklos įrengimo sudarydama sąlygas detaliojo plano korektūrai atlikti, priimdama būtinus sprendimus, kuriais būtų nutraukiama žemės sklypo, esančio Giedraičių g. 2, paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, pripažįstamas nereikalingu ir nurašomas šiame sklype esantis savivaldybės turtas.

„Vilniaus miesto savivaldybės taryba buvo inicijavusi žemės sklypo Giedraičių g. 2 paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Ji buvo būtina dėl to, kad sklype esantis avarinės būklės daugiabutis namas labai apsunkina eismo sąlygas Lvovo ir Giedraičių gatvėmis. Vieno šiame name esančio buto bendraturčiai nesiėmė jokių veiksmų dėl teritorijos tvarkymo, nugriaunant avarinį namą. Be to, pradėjus paėmimo procedūrą vienas iš sklypo ir pastato bendraturčių – juridinis asmuo – paskelbė bankrotą, dėl to nepavyko su juo susitarti dėl atlyginimo būdo ir dydžio. Šiuo metu bankroto procedūros yra užbaigtos, visas turtas – tiek pastatas, tiek žemė jau priklauso asmenims, kurie suinteresuoti teritorijos vystymu, todėl nebeliko būtinybės tęsti paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Taigi savivaldybė su vystytojais pasirašo ketinimų protokolą dėl tolesnio teritorijos vystymo, o taryba nutraukė žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Tokiu būdu bus ne tik išspręsta ilgą laiką buvusi eismo organizavimo problema, bet ir sutvarkyta šiuo metu apleista ir neprižiūrima teritorija“, – sprendimą komentavo Vilniaus miesto savivaldybės Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė.