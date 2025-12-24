 Per šventes sostinės viešasis transportas kursuos kitaip

Per šventes sostinės viešasis transportas kursuos kitaip

2025-12-24 13:11
ELTOS inf.

Šventiniu laikotarpiu sostinėje keisis viešojo transporto tvarkaraščiai – per didžiąsias metų šventes autobusai ir troleibusai kursuos rečiau, o Naujųjų metų naktį keleiviai galės važiuoti nemokamai, pranešė vietos savivaldybės įmonė „Judu“.

Per šventes sostinės viešasis transportas kursuos kitaip
Per šventes sostinės viešasis transportas kursuos kitaip / O. Gurevičiaus/ELTOS nuotr.

Kūčių ir Kalėdų dienomis viešasis transportas mieste kursuos pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraščius.

Gruodžio 29–sausio 2 dienomis pagal savaitgalių ir šventinių dienų tvarkaraštį kursuos 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 38, 41, 51, 57, 61, 62, 88 ir 114 maršrutai.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, nuo 20 val. iki sausio 1 dienos 4 val. ryto visas viešasis transportas bus nemokamas. Be to, Naujųjų naktį naktiniai maršrutai kursuos dažniau – kas 15 minučių, išskyrus N8 maršrutą, kuris važiuos kas 30 min.

Šiame straipsnyje:
sostinės viešasis transportas
viešojo eismo tvarkaraštis
šventės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų