 Trečiadienį automagistralėje tarp Vilniaus ir Klaipėdos įvedami eismo ribojimai

2025-09-09 09:53
BNS inf.

Trečiadienį dėl vykdomų kelio darbų automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus įvedami eismo ribojimai sostinės link, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Trečiadienį automagistralėje tarp Vilniaus ir Klaipėdos įvedami eismo ribojimai / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip pranešė valstybinių kelių valdytoja bendrovė „Via Lietuva“, numatyti darbai bus vykdomi kairėje automagistralės pusėje judant link Vilniaus, kelių šimtų metrų ilgio atkarpoje ties Vieviu ir apie dviejų kilometrų – ties Babtais.

Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto srautas bus nukreipiamas kita eismo juosta. Planuojama, kad darbai truks dieną, kiekviename ruože ribojimai bus taikomi po kelias valandas.

Darbų metu apsauginio kelio atitvaro įgaubta dalis bus dengiama ypač šviesą atspindinčia danga. Kaip pažymi „Via Lietuva“, tai yra bandomasis projektas, kuris leis pagerinti kelio atpažįstamumą vingiuose esant prastam matomumui ir užtikrins didesnį eismo saugumą.

Atitvarų žymėjimą atliks prancūzų bendrovė „Solosar Sar“, kelią aptvers įmonė „Gatas“.

Vilnius
Klaipėda
Eismo ribojimai
automagistralė

