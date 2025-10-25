Vėl stabdoma Vilniaus oro uosto veikla

„Dėl nežinomų stebimų objektų (radaruose atžymoms būdingos balionų skridimo atribucijos) stabdomi skrydžiai į ir iš Vilniaus oro uosto nuo 21.32 val. Planuojama iki 2 valandos“, – praneša Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.
Tai jau trečias atvejis šią savaitę, kai dėl meteorologinių oro balionų šalies oro uostuose tenka stabdyti skrydžius.
Uždaromi abu pasienio kontrolės punktai su Baltarusija
Dėl pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų iki sekmadienio 2 val. ryto uždaromi Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Apie tai pranešė NKVC.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose taip pat buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Netrukus po žinios apie stabdomą oro uostų veiklą, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
NKVC duomenimis, buvo perimti keturi meteorologiniai balionai su cigaretėmis. Jie fiksuoti Lazdijų, Druskininkų, Šalčininkų rajonuose ir dalyje Alytaus rajono.
NKVC duomenimis, penktadienį iš viso fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
