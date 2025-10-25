 Vėl stabdoma Vilniaus oro uosto veikla

Uždaromi abu pasienio kontrolės punktai su Baltarusija
2025-10-25 22:06
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)

Dėl pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų iki 2 val. nakties Vilniaus oro uoste sustabdytas orlaivių eismas.

„Dėl nežinomų stebimų objektų (radaruose atžymoms būdingos balionų skridimo atribucijos) stabdomi skrydžiai į ir iš Vilniaus oro uosto nuo 21.32 val. Planuojama iki 2 valandos“, – praneša Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.

Tai jau trečias atvejis šią savaitę, kai dėl meteorologinių oro balionų šalies oro uostuose tenka stabdyti skrydžius.

Uždaromi abu pasienio kontrolės punktai su Baltarusija

Dėl pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų iki sekmadienio 2 val. ryto uždaromi Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Apie tai pranešė NKVC.

ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose taip pat buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.

Netrukus po žinios apie stabdomą oro uostų veiklą, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

NKVC duomenimis, buvo perimti keturi meteorologiniai balionai su cigaretėmis. Jie fiksuoti Lazdijų, Druskininkų, Šalčininkų rajonuose ir dalyje Alytaus rajono.

NKVC duomenimis, penktadienį iš viso fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.

Burb
7 orkestrai kariuomenej užtat groja
1
0
kriuskitês su g
iki šakumo tas vilniaus oro uostas,vaziuoju i Varšuva,ten be problemu.
2
0
