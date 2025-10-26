Vėl uždaryta oro erdvė Vilniuje

Kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centras (NKVC), dėl ilgalaikio pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo bus svarstoma pirmadienio rytą vyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
„Šiai akimirkai yra priimtas sprendimas neribotam laikui iki atskiro Nacionalinio saugumo komisijos sprendimo uždaryti du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija – Šalčininkų ir Medininkų“, – feisbuke vėlai sekmadienį vakare rašė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Šis sprendimas – būtinas siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir riboti hibridinių atakų poveikį“, – teigė jis.
Tuo metu Lietuvos oro uostai praneša, kad eismas Vilniaus oro uoste sustabdytas 21.46 val., veiklą atnaujinti planuojama 1.40 valandą.
Šis sprendimas – būtinas siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir riboti hibridinių atakų poveikį.
Pirminėmis žiniomis, sprendimas trečią vakarą iš eilės apriboti oro uosto veiklą lėmė neidentifikuoti objektai, skrendantys jo kryptimi.
„Pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, kad Baltarusijos režimas ir toliau ieško būdų daryti spaudimą Lietuvai, testuojant mūsų valstybės atsparumą ir atsakingų institucijų budrumą“, – rašė laikinasis krašto apsaugos ministras V. Kondratovičius.
„Lietuva toliau glaudžiai bendradarbiauja su ES partneriais ir NATO sąjungininkais tam, kad būtų stiprinamas oro erdvės ir ES išorės sienų saugumas, diegiamos naujos technologinės priemonės bei užtikrinamas veiksmingas reagavimas į visų formų hibridines grėsmes“, – teigė jis.
Kaip skelbė BNS, Vilniaus oro uosto darbas dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos taip pat buvo sutrikdytas penktadienį ir šeštadienį, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Bendrai paveikti maždaug 95 skrydžiai ir beveik 14 tūkst. keleivių.
Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus.
Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė sakė neatmetanti galimybės, kad sienos kontrolės punktai gali būti uždaryti ilgesniam laikui.
Naujausi komentarai