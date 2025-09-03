Vilniaus meras: metrikacija išduos popierinius partnerystės liudijimus

„(Teismo – ELTA) sprendimų tikrai neskųsime. Pats buvau vienas tų, kurie džiaugėsi, kad pagaliau kaip šalis pajudėjome šiuo klausimu, kai Konstitucinis Teismas paskelbė savo nutarimą balandžio mėnesį. Visgi, kiek neramina situacija, kuri gali susidaryti, kai oficialiai įsigalios teismų sprendimai įtvirtinantys partnerystės faktą“, – komentare Eltai teigė Vilniaus miesto meras V. Benkunskas.
„Šiai dienai yra likusi vos maždaug savaitė iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas sudaryti pirmąją Lietuvoje partnerystę. Deja, Lietuvoje vis dar nėra pritaikyti registrai, kuriuose ją būtų galima registruoti. Šaltiniai sako, kad jų iš Teisingumo ministerijos ir Registrų centro palaukti gali tekti iki šių metų pabaigos. Labai tikiuosi, kad tai netiesa“, – dėstė jis.
Pasak jos, partnerystę reikės registruoti informacinėje sistemoje, už kurią atsakinga Teisingumo ministerija ir Registrų centras. Būtent šiais registrais naudojasi visų savivaldybių Lietuvoje civilinės metrikacijos, juos reikia pritaikyti naujam partnerystės formatui – o tai, anot mero, dar nėra padaryta.
„Po Konstitucinio Teismo nutarimo jau yra praėję keturi mėnesiai, suprantant, kad atsiras vis daugiau porų, kurios teisminiu keliu sieks registruoti partnerystę – o po teismo sprendimo registracija turėtų rūpintis savivaldybės – dar liepos mėnesį kreipėmės į Teisingumo ministeriją ragindami adaptuoti informacinę infrastruktūrą. To paties klausėme ir rugpjūtį. Deja, atsakymai pakankamai abstraktūs“, – sako meras.
Jo teigimu, jeigu atsiras porų, kurios teismo būdu gaus teisę registruoti partnerystę ir norės gauti popierinį registravimą liudijantį dokumentą, savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius gali pasiūlyti tam tikrą laikiną sprendimą.
ELTA primena, kad rugpjūčio 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę. Tai pirmasis teismo sprendimas Lietuvoje dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo.
Šioje byloje kaip suinteresuoti asmenys dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius bei Teisingumo ministerija. Apylinkės teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
Teisingumo ministerija nurodo dar analizuojanti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
„Pirminė Teisingumo ministerijos pozicija yra neskųsti Jūsų minimo 2025 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo. Teisingumo ministerija vis dar tebevertina šio sprendimo argumentus ir galimus jo įgyvendinimo būdus“, – rašoma ministerijos atsakyme Eltai.
Sprendimą Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nagrinėdamas bylą, kurią inicijavo Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA), bendradarbiaudama su advokatu Aivaru Žilvinsku. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.
Šis sprendimas priimtas po Konstitucinio Teismo 2025 m. balandžio 17 d. nutarimo, kuriuo pripažinta, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją.
Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.
