Vilniaus oro uostas atnaujina darbą, pasienio punktai su Baltarusija lieka uždaryti

Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 6.30 valandą.
Pasienio punktai su Baltarusija Medininkai–Kamenyj Log ir Šalčininkai–Benekainys dar lieka uždaryti.
Juos nutarta uždaryti dėl saugumo situacijos. Šį sprendimą ketinama peržiūrėti, veiklą atnaujinus Vilniaus oro uostui.
„Trečiadienio naktį VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu laikinai buvo sustabdytas asmenų ir transporto priemonių pralaidumas abiejuose iki šiol pasienyje su Baltarusija veikiančiuose sausumos kontrolės punktuose – Medininkų ir Šalčininkų“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
„Tai yra Lietuvos saugumo užtikrinimo veiksmas, susijęs su naktį iš Baltarusijos į Lietuvą paleistais oro balionais“, – nurodoma jame.
VSAT teigimu, naktį per abu minėtus punktus eismas ir srautai yra minimalūs.
Ypatingų įvykių ar incidentų iki trečiadienio ryto dėl punktų uždarymo nebuvo nei jų teritorijose, nei prieigose.
NKVC teigimu, traukinių pasienio kontrolė Kenoje veikia.
Dėl to Vilniaus oro uosto uždarymo paveikta apie 30 skrydžių.
BNS rašė, kad dėl keliasdešimt kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų antradienį apie 23 val. sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla. Dalis skrydžių nukreipta į kitus oro uostus, dalis orlaivių grįžo į pirminį oro uostą.
NKVC duomenimis, šiuo metu rasti penki balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
Pastarąjį kartą oro uosto veikla dėl kontrabandinių balionų buvo paveikta spalio pradžioje. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų.
