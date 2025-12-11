 Vilniaus oro uoste – paviršinių nuotekų taršos incidentas

2025-12-11 14:49
BNS inf.

Vilniaus oro uosto teritorijoje užfiksuotas paviršinių nuotekų incidentas, kurį galėjo sukelti čia  veikiančios lėktuvų priežiūros įmonės „FL Technics“ atlikti priešgaisrinės sistemos bandymai.

Vilniaus oro uoste – paviršinių nuotekų taršos incidentas
Vilniaus oro uoste – paviršinių nuotekų taršos incidentas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Avarijos metu į aplinką galėjo patekti cheminių medžiagų, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).

„LTOU skubiai informavo Aplinkos apsaugos departamentą bei Vilniaus miesto nuotekas tvarkančią įmonę „Grinda“ ir pradėjo avarijos padarinių likvidavimo darbus“, – pranešė bendrovė.

Anot jos, incidento priežastys kol kas nenustatytos, įvykio mastas ir priežastys tikslinamos. Pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei nekilo.

LTOU duomenimis, aerodrome per priešgaisrinės sistemos bandymą, kurį atliko „FL Technics“, galimai taršios medžiagos galėjo patekti į paviršinių nuotekų tinklus, iš kur galbūt nutekėjo į pietinėje teritorijos dalyje, prie Rudaminėlės upelio, esantį nuotekų išleistuvą.

Kol šalinami incidento padariniai, oro uostas veikia įprastai.

