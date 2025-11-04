Vilniaus oro uosto atvykimo terminalą projektuos už 5,7 mln. eurų

„Atėjo ilgas lauktas momentas. Visi tiek dešimtmečių laukė šito momento. Tai yra esminis lūžis Lietuvos veide. Atvykimo terminalas – tai mūsų vizitinė kortelė. Ant jos parašyta, kad Lietuva yra moderni, pažangi, šiuolaikiška“, – sutarties pasirašymo renginyje antradienį teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Zaha Hadid Architects“ direktorius Ludovico Lombardi (Ludovikas Lombardis) teigė, kad tai pirmasis Europos oro uostas, kurį įmonė projektuoja.
„Mums šis projektas sudėtingesnis (palyginti su kitais įmonės projektuotais oro uostais – BNS), nes turime savo projektą įterpti į jau egzistuojantį kontekstą“, – renginyje teigė L. Lombardi.
„Zaha Hadid“ 2011 metais projektavo Kinijos sostinės Pekino Dasingo oro uostą, skelbiama įmonės svetainėje.
LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Arnas Dūmanas sakė, kad naujo terminalo su priedanga statybos kainuos apie 60 mln. eurų.
„Artimiausiu metu planuojama atlikti rinkos konsultacijas su didžiausiais rinkos rangovais, kaip tokį projektą galėtume įgyvendinti per mūsų užsibrėžtus tikslus ir kaip kuo anksčiau įtraukti pagrindinius rangovus, kurie vėliau galėtų įgyvendinti statybos darbus“, – žurnalistams sakė A. Dūmanas.
Konkurso nugalėtoja šių metų birželį paskelbta „Zaha Hadid Architects“ suprojektuos 3,8 tūkst. kv. metrų ploto bagažo atsiėmimo ir 1,2 tūkst. kv. metrų ploto keleivių pasitikimo sales, privažiavimo kelius prie terminalo bei 2,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto viešąją erdvę, pranešė Lietuvos oro uostai.
Būsimo terminalo bendras plotas sieks daugiau nei 12,5 tūkst. kv. metrų, jame bus apie 2,5 tūkst. kv. metrų ploto naujoms prekybos, maitinimo ir kitų paslaugų erdvėms.
Planuojama, kad terminalas sujungs traukinių, autobusų ir dviračių susisiekimą.
Rangovo atranką planuojama skelbti 2027 metų pirmoje pusėje, o naujas terminalas, tikimasi, bus atidarytas 2028 metų pabaigoje.
„Oro navigacijos“ skrydžių valdymo bokštas liks ir bus integruotas į naujojo atvykimo terminalo infrastruktūrą, o antruoju projektavimo etapu planuojama bokštui pasiūlyti skaitmeninį nuotolinį sprendimą.
A. Dūmano teigimu, senąjį atvykimo terminalo pastatą šiuo metu ruošiamasi paversti komercine zona.
Kaip anksčiau rašė BNS, LTOU vadovas Simonas Bartkus prieš metus teigė, jog senasis terminalas galėtų tapti komercine alėja, jungiančia oro uostą ir geležinkelio stotį.
1954 metais pastatytas terminalas įtrauktas į saugomų vertybių sąrašą – saugoma šio pastato architektūra.
2021-aisiais idėją atnaujinti atvykimo terminalą kartu su Lietuvos oro uostais iškėlusi Susisiekimo ministerija svarstė jo nugriovimo ir naujo terminalo statybos galimybę, tačiau Kultūros paveldo departamentas tuomet teigė nematantis argumentų, kodėl pastatas galėtų būti nevertingas ir išbrauktas iš saugomų objektų sąrašo.
