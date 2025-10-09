Vilniaus rajone planuojama įrengti dvi naujas vaikų žaidimų aikšteles

„Dar šių metų pradžioje planavome įrengti šešias vaikų žaidimų aikšteles: Nemėžio, Pagirių, Šatrininkų, Riešės, Rudaminos ir Mickūnų seniūnijose iš 2025 m. savivaldybės biudžeto lėšų. Tačiau dėl efektyvaus organizavimo, darbų sklandumo ir rastų papildomų lėšų šiemet įrengsime dar dvi naujas aikšteles – jų sulauks Bezdonių ir Sudervės seniūnijos“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Kaip nurodo savivaldybė, šiuo metu vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbai vyksta Pagiriuose, Galgiuose ir Nemėžyje. Taip pat artimiausiu metu planuojama pradėti darbus Rudaminoje, Bezdonyse ir Riešės seniūnijos Ažulaukės kaime.
Vilniaus rajone jau įrengtos dvi naujos aikštelės Marijampolio seniūnijos Rakonių ir Piktakonių kaimuose bei viena Avižienių seniūnijoje, taip pat atnaujintos esamos aikštelės Riešės ir Šatrininkų seniūnijose.
Anot savivaldybės, aikštelių įrengimui šiemet iš biudžeto lėšų skirta 100 tūkst. eurų.
Planuojama, kad per trejus metus vaikų žaidimų aikštelės bus įrengtos visose 23 Vilniaus rajono seniūnijose.
Naujausi komentarai