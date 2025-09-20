Vilniaus rajono valdžia atnaujins tris mokyklas

Atnaujinimo turėtų sulaukti Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius, Valčiūnų gimnazija bei Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyrius.
Pasak savivaldybės, bene daugiausia lėšų pareikalaus Valčiūnų gimnazijos atnaujinimo darbai – projektui skirta 1,43 mln. eurų.
Už šią sumą ketinama apšiltinti pastatą, modernizuoti šildymo ir vėdinimo sistemas, atnaujinti inžinerines komunikacijas bei šilumos punktą. Mokykloje taip pat bus įdiegta gaisrinė ir apsauginė signalizacija bei sutvarkyta teritorija.
Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyriaus kapitaliniam remontui skirta 1,38 mln. eurų. Pasak savivaldybės, remontas apims tiek energetinio efektyvumo didinimą (geoterminį šildymą, saulės elektrinės įrengimą), tiek vidaus ir išorės infrastruktūros atnaujinimą – nuo elektros instaliacijos iki klasės patalpų renovacijos.
Tuo metu Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriuje numatoma pakeisti langus ir duris, apšiltinti sienas bei stogą, įrengti geoterminį šildymą, modernizuoti vėdinimo, apšvietimo ir vandentiekio sistemas, taip pat – įrengti saulės elektrinę ir atlikti vidaus patalpų remontą. Šiems darbams iš viso skirta 983 tūkst. eurų.
Visas šias mokyklas savivaldybė žada atnaujinti iki 2029 metų rugsėjo pabaigos.
