Vilniaus savivaldybė žada parengti Karoliniškių muzikos mokyklos plėtros analizę

Ją atlikus bus priimtas sprendimas dėl architektūrinio konkurso organizavimo. Po to planuojama rengti techninį projektą, kurio pagrindu išimamas statybos leidimas.
„Girdžiu vilniečių nuomonę. Karoliniškių muzikos mokykla iš tiesų yra viso Vilniaus muzikos mokykla ir turime padėti kuo geriau atsiskleisti mūsų jauniesiems talentams, kas žino ar tarp jų nėra tokių talentingų muzikų kaip M. K. Čiurlionis ar A. Grigorian“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Gaila, kad tenka pradėti nuo tuščio popieriaus lapo, tačiau tai leis rasti sprendimą atitinkantį šio laiko poreikius ir aktualijas,“ – teigia jis.
BNS rašė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai 15 metų laukiant naujos erdvės repeticijoms statybų, sostinės savivaldybė teigia, kad pagal jau suplanuotą švietimo infrastruktūros plėtrą artimiausiu metu užtikrinti finansavimo naujai salei galimybių nėra.
2010 metais jau buvo parengtas naujos koncertų salės techninis projektas šalia mokyklos, tačiau dėl lėšų stygiaus jis taip ir nepradėtas įgyvendinti.
Tėvų bendruomenė, tikėdamasi vėl atkreipti dėmesį į salės statybų klausimą, kreipėsi į Vilniaus miesto vadovus, švietimą kuruojančius asmenis, Seimo narius.
Pasak sostinės savivaldybės, praėjusią savaitę V. Benkunskas, vicemerė Donalda Meiželytė, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, tarybos narė Kamile Gogelienė susitikimo su mokyklos vadovų ir tėvų komiteto atstovais.
Susitikimo metu sutarta, kad situaciją reikia matyti kompleksiškai: įstaigos teritorijoje reikia įvertinti tiek sklypo parametrus, tiek transporto srautus, tiek teisės aktų reikalavimus kuriant tokio pobūdžio infrastruktūrą, tiek pačios bendruomenės poreikius, tiek visą jau esamą įstaigos infrastruktūrą.
„Esame dėkingi sostinės vadovybei už konstruktyvų dialogą ir aiškiai įvardytus tolesnius veiksmus. Mums šis susitikimas – svarbus žingsnis link ilgalaikio ir realiai įgyvendinamo sprendimo“, – sakė mokyklos direktorė A. Skruibytė.
Karoliniškių muzikos mokykla yra antra pagal dydį muzikos mokykla Vilniaus mieste ir viena didžiausių Lietuvoje, joje mokosi beveik 1,2 tūkst. mokinių, dirba 150 darbuotojų, iš jų – 132 pedagoginiai darbuotojai.
Mokykla kasmet organizuoja per 600 renginių. Pernai Vilniaus Karoliniškių mokyklos mokiniai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose pelnė per 190 laureatų vardų.
Didžiausią mokinių skaičių sudaro vaikai iš Lazdynų (24 proc.), Pilaitės (17 proc.), Karoliniškių (15 proc.), Viršuliškių (5 proc.). Pasak savivaldybės, tai itin svarbi įstaiga Vilniaus neformaliojo užimtumo tinklui.
