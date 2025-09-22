Vilniečiai Pasaulinę tvarkymosi dieną pažymėjo įspūdinga akcija: prireikė net ir „Aro“ pagalbos

Per daugiau nei tris valandas trukusią talką iš Neries pakrantės prie Gariūnų DEPO išvežta daugiau kaip 5 tonos atliekų – tai prilygsta pilnai sunkvežimio priekabai. Miške ir pakrantėje tvarkytojai aptiko ne tik buitinių ar statybinių atliekų, bet ir ištisus sąvartynus, užkastas šiukšles. Tarp įdomesnių radinių – sena valtis, vaikiškas vežimėlis, televizorius ir beveik visas automobilio salonas.
Prie akcijos prisijungė ir narų komanda – iš Neries dugno jie traukė sunkiai pasiekiamas atliekas. Tai leido išvalyti ir tas vietas, kurios paprastai lieka nematomos.
„Užteko vos kelių valandų, kad ši Neries pakrantė pasikeistų neatpažįstamai. Bet svarbiau ne tai, kiek maišų pripildėme, o kiek žmonių išėjo iš miško su jausmu, kad padarė kažką gero. Būtent toks ir yra mūsų tikslas – kad kiekvienas jaustų atsakomybę už savo aplinką“, – sakė VšĮ „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Akcijoje dalyvavęs Ignas teigė, kad tokio masto taršos nesitikėjo: „Iš pradžių atrodė, jog pakrantė gana švari. Bet vos pradėjus ieškoti – pilnos miško vietos statybinių šiukšlių, senų baldų, stiklų. Net sunku patikėti, kiek vis dar paliekama gamtoje. Buvo sunku, bet kartu ir labai smagu dirbti kartu su tiek žmonių.“
Tarp radinių – senas sprogmuo
Didžiausiu dienos iššūkiu tapo dalyvių miške rastas sprogmuo – į vietą buvo iškviesta policija, o vėliau ir ARAS išminavimo komanda, kuri sprogmenį apžiūrėjo ir saugiai išsivežė. Organizatoriai dėkoja tarnyboms už efektyvų darbą ir primena, kad radus įtartinus ar pavojingus daiktus jų liesti negalima – būtina skambinti skubios pagalbos numeriu 112.
Bendruomeniškumo šventė
Akcija neapsiribojo vien šiukšlių rinkimu – nuo ryto veikė edukacinės erdvės ir atliekų surinkimo punktai. Gyventojai galėjo nemokamai priduoti elektroniką, pavojingas atliekas, dalyvauti edukacijose, žaidimuose ir kūrybinėse veiklose. Renginio partneriai „Toksika“, „EMP Recycling“, „Bionova“, „CupCup“, „DĖK’ui“, Vilniaus miesto bibliobusas, „Gaidelis“, „Satchel“ ir „SDG“ kvietė išbandyti įvairias aplinkosaugines iniciatyvas.
„Kiekviena tokia akcija primena, kad Žalioji sostinė – tai ne titulas, o žmonės. Šimtai susibūrusių vilniečių rodo, jog mūsų miestas pasiruošęs ne tik kalbėti apie pokytį, bet jį kurti savo rankomis“, – teigė Jurga Pociūtė-Mikūtienė, projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė.
„DAROM Vilnių žalią!“ – tai viena iš daugybės akcijų, rugsėjo 20-ąją vykusių visame pasaulyje Pasaulinės tvarkymosi dienos proga. Tai kasmetinis tarptautinis judėjimas, kurio metu gyventojai skatinami ne tik tvarkyti aplinką, bet ir keisti savo požiūrį į atliekas, vartojimą bei atsakomybę už tai, ką paliekame po savęs.
