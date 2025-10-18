Vilniuje rengiamas pagarbos ir paramos bėgimas „In Memoriam“

„In Memoriam“ renginio metu Vilniaus gyventojai ir svečiai galės bėgti, eiti ar riedėti iki keturių kilometrų distanciją.
Kariai su visais norinčiais bėgimo dalyviais, pasirinkusiais 10 km distanciją, varžysis dėl atviro Lietuvos kariuomenės čempionato apdovanojimų.
Pirmą kartą šis bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, kai maratono metu mirė majoras Vytautas Burokas. Taip Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narėms kilo mintis atminimo renginiu pagerbti visus per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius karius bei taip paremti jų šeimas.
Šiais metais kvietimu remti pagarbos ir paramos bėgimą „In Memoriam“ bei žingsnių iššūkiu prisidėjo tvaraus judumo platforma ir mobilioji programėlė „Walk15“.
Nuo rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio vykstantis žingsnių iššūkis siekia surinkti 600 mln. žingsnių už šiais metais mirusius Lietuvos karius.
