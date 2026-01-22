Žiniasklaida: šiemet Nacionalines premijas menininkams Filharmonijoje įteiks ankstesni laureatai

„Šiemet Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bus teikiamos Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vasario 12 d. 18 val. Premijas 2025 metų laureatams teiks ankstesniais metais šias premijas pelnę menininkai“, – portalui nurodė Kultūros ministerija.
ELTA primena, kad pernai gruodį Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija vienbalsiai priėmė sprendimą, kad šįmet nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo ceremonija bus rengiama Sapiegų rūmuose, o ne Prezidentūroje.
„Premijų skyrimo nuostatuose nėra nustatyta konkreti jų įteikimo vieta ar subjektas, kuriam būtų priskirta pareiga jas įteikti. Todėl komisijos sprendimas dėl ceremonijos vietos pasirinkimo yra priimtas laikantis galiojančių nuostatų, remiantis instituciniu savarankiškumu ir premijų turinio bei simbolinės reikšmės vertinimu“, – savo pranešime akcentavo komisija.
Kaip skelbta, šiųmečiais Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatais tapo operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė, architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, vertėjas Gintaras Grajauskas, teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris, kino režisierius Ignas Miškinis, dailininkė Laisvydė Šalčiūtė.
Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiemet ši suma siekia maždaug 56 tūkst. eurų.
Šios premijos, kaip įprasta, yra teikiamos Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Įprastai ceremonija vykdavo Prezidentūroje.
