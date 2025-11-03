 Žirmūnų mikrorajone netoli Neries bus tvarkoma viešoji erdvė

2025-11-03 17:04
BNS inf.

Vilniaus Žirmūnų mikrorajone netoli Neries bus tvarkoma viešoji erdvė, pranešė projektą parengusi Vilniaus vystymo kompanija.

Projekto vertė neskelbiama.

Pasak pranešimo, iki 2027 metų vasaros bus transformuojama žalioji šlaito zona tarp S. Žukausko, Žirmūnų ir Minties gatvių. Šlaito viršutinėje terasoje planuojama įrengti medinį pėsčiųjų taką su apžvalgos aikštele, nuo kurios atsivers vaizdas į Antakalnio panoramą.

Greta Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos stadiono atsiras lauko treniruokliai, tinklinio aikštelės. Šlaito viduryje suplanuota bendruomenės pieva su amfiteatru.

Ši teritorija kasdien intensyviai naudojama gyventojų, bet nesutvarkyta: statūs šlaitai, pavojingi praminti takai, pasenusi ar netinkama infrastruktūra, teigiama pranešime.

„Tai viena iš paskutinių likusių žaliųjų erdvių tarp tankiai apgyvendintų Žirmūnų kvartalų. Nors šlaitas ir pušynas naudojami kasdieniams gyventojų maršrutams ar neformaliam poilsiui, ši teritorija nėra saugi ar pritaikyta žmonių poreikiams“, – pranešime teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Ei
Iškirs medžius ir prisodins invazinių krūmų?
