Apgauta verslininkė: tik atvykę į Maljorką supratome, kad tokia vieta tiesiog neegzistuoja

– Susiplanavote atostogas, bet gavosi šnipštas. Kaip tai nutiko?

– Labai paprastai. Mes keliaujame ne pirmus metus. Tai nebuvo pirma mūsų galimybė išvykti pailsėti išsinuomotoje viloje. Šįkart mūsų tikslas buvo Maljorka. Aš užsisakiau internetu per visiems žinomą „Google“ platformą, bet šįkart ne per booking.com. Tiesiog „bukingas“ man išmetė tą puslapį. Pasakoju dėl to, kad man ne iš oro ta vila nukrito, o yra oficialus puslapis, kuris tebeveikia iki šiol. Kreipiausi į šią agentūrą, nes patiko dvi vilos iš siūlytų dvidešimt penkių. Parašiau jiems laišką. Komunikacija vyko labai greitai. Jie atsakė į visus mano klausimus, pavyzdžiui, ar toli reikia eiti iki jūros, ar yra restoranėlių, ar yra šildomas baseinas ir pan. Viskas vyko labai sklandžiai ir įtarimų nesukėlė. Jie pažadėjo kitą dieną susisiekti, nes turi pasitikslinti, ar iš dviejų mano pasirinktų vilų kuri nors nerezervuota. Kai kitą rytą paskambino, pranešė, kad viena vila jau užimta. Tada pasakiau vyrui, kad imame antrą, nes kaip tik buvo vaikų Velykų atostogos. Mes patvirtinome ir iš karto sumokėjome visą sumą.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Apie kokią sumą eina kalba?

– 2600 eurų. Ir nerimo jokio nebuvo, nes kai mes padarėme pavedimą, vakare per programėlę paskambino pats savininkas. Ir aš kontrakte mačiau jo pavardę, jis taip ir prisistatė. Padėkojo, kad užsisakėme, kad labai lauks ir kad su juo susisiektume porą dienų prieš atvykstant. Buvau labai laiminga, nes gavome palyginti nebrangiai išsinuomoti vilą Maljorkoje su šildomu baseinu. Mums neva padarė 10 proc. nuolaidą, kad nepavyko išsinuomoti pirmosios norimos vilos. Dabar juokas ima, kaip aš taip susimoviau, bet tuomet viskas atrodė tobulai, nebuvo nieko neįprasto. Nerimauti pradėjau tik likus kelioms dienoms iki atostogų.

Dar Maljorkoje sėdint restoranėlyje ir braukiant ašarą, padavėjas priėjęs papasakojo, kad ypač Ispanijoje ir Graikijoje veikia didžiulis sukčių klanas. Todėl ir sutikau pasidalinti šia istorija.

– Kas būtent sukėlė nerimą?

– Kai aš bandžiau susisiekti su vilos savininku, jis į skambučius neatsakė. Programėlėje matau, kad mano žinutės perskaitytos, bet jis neatrašo. Kilo mintis, kad kažkas čia ne taip. Tada dar kartą perskaitau kontraktą. Mane nuramino tai, kad jame buvo parašyta, jog reikia atvykti iš pradžių į agentūrą, kur su raktais pasitiks agentas. Kai nusileidome, atvykome nurodytu adresu, vietoje agentūros išvydome restoraną. Toje vietoje – tik restoranas ir parduotuvė – daugiau nieko, jokios agentūros. Ne juokais sunerimau, ėmiau teirautis aplinkinių. Subėgę padavėjai man pasakė, kad greičiausiai esame apgauti. Na, atsisėdau ant šaligatvio ir galvoju, ką daryti. Mano ir vyro tėvai, mano du vaikai – visi pirmą kartą susiruošėme kartu į kelionę ir... esame be namų. Dar naiviai grįžusi tikėjausi, kad savininkas po Velykų susisieks, atsilieps, bet įsijungdavo tik atsakiklis. Kai peržiūrėjau išklotinę, buvo skambinta gal daugiau kaip 60 kartų, bet bergždžiai. Kai susisiekiau su banku ir išgirdo mano istoriją, atrašė, kad tokiu atveju labai sudėtinga susigrąžinti pinigus, tačiau darys viską, kad tokie atvejai nepasikartotų ir nenukentėtų kiti žmonės.

– Gal žinote, ar yra daugiau panašiai nukentėjusių?

– Pasirodo, taip, tai yra labai dažnas dalykas. Per socialinius tinklus draugai ir pažįstami pripasakojo įvairiausių panašių istorijų. Pavyzdžiui, kad Kūčių išvakarėse atvyksta į kalnus su šeima ir nieko neranda nurodytu adresu. Ir Kūčias sutinka automobilyje su kūdikiu ant rankų. Dar Maljorkoje sėdint restoranėlyje ir braukiant ašarą, padavėjas priėjęs papasakojo, kad ypač Ispanijoje ir Graikijoje veikia didžiulis sukčių klanas. Todėl ir sutikau pasidalinti šia istorija, kad žinotų ir kiti žmonės, jog reikia būti itin atsargiems. Gerai, kad mes turėjome lėšų ir galėjome išsinuomoti kambarį viešbutyje, už ką praleisti atostogas. Bet yra žmonių, kurie labai apskaičiuoja atostogų biudžetą ir tų laisvų pinigėlių nelieka.

– Kreipėtės į policiją?

– Taip, aš kreipiausi ir į Lietuvos policiją. Užpildai prašymą ir lauki. Ar pavyks atgauti pinigus, tikrai nežinau.