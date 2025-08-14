Bendrovė kreipėsi į policiją: savo darbuotoją įtaria siuntinių pasisavinimu

Bendrovė įtaria, kad ekspeditorius antroje liepos pusėje per tris kartus galimai pasisavino tris siuntas. Kiekvienoje iš jų buvo po kompiuterį.
Nuostolis – beveik 6 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Į sostinės policiją kreipėsi viena iš siuntų pristatymo bendrovių, kuri savo darbuotoją įtaria siuntinių pasisavinimu, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Bendrovė įtaria, kad ekspeditorius antroje liepos pusėje per tris kartus galimai pasisavino tris siuntas. Kiekvienoje iš jų buvo po kompiuterį.
Nuostolis – beveik 6 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
