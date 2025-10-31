 Girtas vyras išvažiavo „prieš eismą“: po smūgio į „Seat Leon“ moterį vadavo ugniagesiai

Girtas vyras išvažiavo „prieš eismą“: po smūgio į „Seat Leon“ moterį vadavo ugniagesiai

2025-10-31 11:21
BNS inf.

Trakų rajone, kelio Vilnius-Prienai-Marjampolė 23-iame kilometre, ketvirtadienio vakarą girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužaloti du žmonės, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Girtas vyras išvažiavo „prieš eismą“: po smūgio į „Seat Leon“ moterį vadavo ugniagesiai
Girtas vyras išvažiavo „prieš eismą“: po smūgio į „Seat Leon“ moterį vadavo ugniagesiai / Asociatyvi freepik nuotr.

Automobilis „Audi A6“, vairuojamas 1989 metais gimusio vyro, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Leon“, kurį vairavo 33 metų moteris. Vairuotoja buvo prispausta automobilyje, ją išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai.

Avarijos kaltininkui nustatytas 2,63 promilės girtumas. Automobilyje buvęs šuo perduotas gyvūnų globėjams.

Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, kurie dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę.

Šiame straipsnyje:
Trakų rajonas
avarija
važiavo prieš eismą
Seat Leon

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kilpa
Ar tą alkoholiką jau uždarė į kamerą?
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų