Ieškomas prieš daugiau nei du mėnesius dingęs vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), rugsėjo 11 dieną 65-erių Z. Adamovičius išėjo iš Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro, esančio Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnų kaime, ir iki šiol negrįžo.
Vyro buvimo vieta nežinoma.
Dingusio asmens požymiai: apie 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų.
Asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Romualdą Moroz, mob. +370 603 62 888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
