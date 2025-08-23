Išpuolis sostinėje: užkirtę kelią automobiliu plėšikai iš vyro pagrobė telefoną

Kaip skelbė Vilniaus policija, incidentas įvyko rugpjūčio 22 d. apie 17 val. Musninkų gatvėje.
Automobilis „Toyota“ užkirto kelią 1978 m. gimusio vyro vairuojamam automobiliui, irgi „Toyota“. Iš transporto priemonės išlipę du asmenys užpuolė vyrą bei pagrobė jo mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“.
Nuostolis – apie 800 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
