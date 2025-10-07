 Įžūliai elgėsi, demonstravo nepagarbą aplinkai ir sutrikdė sveikatą: ką apie tai žino šis vyras?

2025-10-07 15:54 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

2024 metų rugpjūčio 31 d. nuo 2 val. iki 2.15 val. Barboros Radvilaitės gatvėje, ties įėjimu į Bernardinų sodą, ir Šv. Brunono Bonifaco gatvėje, prie „Fluxus“ tilto, vyras, veikdamas su kitais ikiteisminio tyrimo metu nustatytais asmenimis, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams bei nežymiai sutrikdė trijų nukentėjusiųjų sveikatą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Jekaterina Počalkina, tel. +370 700 56426, mob. +370 663 01895 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Vilnius
ieško policija
Bernardinų sodas
sutrikdyta sveikata

Arijas
Kas čia per čiurka? Kada tuos parazitus deportuos iš Lietuvos ir kas tuos velnius įleidžia?
1
0
