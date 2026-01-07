Juraitį į teismą atlydėjo policija, atvyko ir Ivanovas

„Su policija. Aš šiek tiek nepatenkintas, kad vienas policininkas, o ne du. Vienas dalykas – galėjau pabėgti, antras dalykas – aš pirmas jeigu einu, iš paskos dviese – oriau atrodo, sutikit. Pagavo mane pakeliui grynai. Aš jau būčiau bėgęs. Geriau reikėjo Valerijų Ivanovą vežioti, nes jis po insulto sunkiai vaikšto. Automobilį pastačiau, tada per pusnynus bėgau, tada mane pagavo. Vienu žodžiu, įdomu buvo. Naujametiniai bajeriai. Būčiau ėjęs pėsčias, dabar atvežė “, – žurnalistams prieš posėdį sakė K. Juraitis.
Teisiamasis teigė, kad policija jį pavežė nuo Žvėryno. Teisme K. Juraitis iš tikrųjų pasirodė su policijos pareigūnais, jie jį atlydėjo iki posėdžio salės durų.
Pernai lapkričio 5 dieną teismas nesulaukė visų trijų kaltinamųjų veikimo prieš Lietuvą byloje – advokatai pranešė, kad dėl ligos į posėdį neatvyko V. Ivanovas, Erika Švenčionienė. Tuo metu kaltinamasis K. Juraitis pranešė, kad į teismą negali atvykti dėl automobilio gedimo.
V. Ivanovo advokatas pateikė reikiamus medicininius dokumentus, E. Švenčionienė vėliau taip pat pateikė dokumentus, kad susirgo.
Ši byla teismui buvo perduota dar 2023 m. gruodį, tačiau per dvejus metus nepavyko jos išnagrinėti ir paskelbti nuosprendžio.
Kaltinimai dėl veikimo prieš Lietuvą
Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir likviduotos asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ nariams E. Švenčionienei, K. Juraičiui ir buvusio prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderiui V. Ivanovui.
Prokuroras Redas Savickas, anksčiau teisme paskelbęs kaltinamąjį aktą, nurodė, kad E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupėje padėjo Rusijos ir Baltarusijos organizacijoms veikti prieš Lietuvą. E. Švenčionienė ir K. Juraitis 2022 m. vyko į Baltarusiją, dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, neigė Lietuvos Seimo legitimumą.
Anot prokuroro, E. Švenčionienė, kaip asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ atstovė, ir K. Juraitis dalyvavo įvairiuose Baltarusijos ir Rusijos institucijų organizuotose forumuose.
E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinimų dėl veikimo prieš Lietuvą sulaukė ir dėl to, kad išreiškė paramą 2022 m. Baltarusijoje vykusiam referendumui, kuriame esą buvo pritarta prezidentui taikomo dviejų kadencijų limito panaikinimui bei posovietinio Baltarusijos branduolinio neutralumo statuso panaikinimui.
Buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis V. Ivanovas, laidoje kalbėjo apie tai, kad esą 1991 m. Sausio 13-ąją į Lietuvos piliečius šaudyti ir juos sužeisti galėjo nebūtinai SSRS kariškiai. Šis kaltinamasis taip pat trečiadienį neatvyko į teismą, pranešta, kad jis sunkiai susirgo. Šio kaltinamojo advokatas pateikė ligą pagrindžiančius dokumentus.
