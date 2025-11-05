Vis stringa padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą bylos nagrinėjimas

Šie asmenys kaltinami padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir viešu pritarimu sovietų nusikaltimams, jų neigimu ar menkinimu.
Šios bylos posėdžiai nuolat atidedami dėl kaltinamųjų ligų. Paskutinis vyko rugsėjo pradžioje.
V. Ivanovo advokatas Ryšardas Burda trečiadienį teismui pranešė, kad jo klientas susirgo, negali savarankiškai vaikščioti. Jam antrino ir E. Švenčionienės advokatė Svetlana Naidenko pridūrusi, kad V. Ivanovas „sunkiai susirgo“.
Pasak teisėjo Mindaugo Povilansko, jei V. Ivanovo sveikatos būklė nepasitaisytų, galima būtų svarstyti bylos išskyrimą.
E. Švenčionienė per savo gynėją pranešė vėl serganti, o K. Juraitis savo gynėjui tvirtino, kad sugedo jo automobilis ir jis nespėsiąs atvažiuoti į teismą, nes toli gyvena.
„K. Juraičio ir E. Švenčionienės neatvykimas teismui kelia abejonių. E. Švenčionienė dalyvavo kitų bylų nagrinėjime. Procesas temptis iki begalybės negali“, – sakė teisėjas M. Povilanskas.
Pasak teisėjo, E. Švenčionienė aktyviai reiškiasi socialiniuose tinkluose, akivaizdu, kad ji turi ir gebėjimą, ir sąlygas naudotis informacinėmis technologijomis. Teisėjas nurodė jos ir K. Juraičio advokatams informuoti savo klientus apie galimybę dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu.
Kaip anksčiau pranešė BNS, Generalinė prokuratūra užpernai gruodį skelbė, kad per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, jog už šnipinėjimą nuteisto Algirdo Paleckio įsteigto ir vėliau likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ nariai E. Švenčionienė ir K. Juraitis, veikdami bendrininkų grupėje, 2022 metais ne kartą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Rusijoje padėjo Rusijai ir Baltarusijai bei jų organizacijoms veikti prieš Lietuvą.
Tuometis Valstybės saugumo departamento vadas Darius Jauniškis sakė, jog žmonės, vykdami į priešiškas valstybes „megzti“ draugiškų santykių, „puikiai supranta, ką daro“.
„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovai yra lankęsi ir Maskvoje.
E. Švenčionienė taip pat kaltinama viešu pritarimu tarptautiniams ir SSRS nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
Tyrimo duomenimis, ji, veikdama kartu su buvusiu prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderiu V. Ivanovu, praėjusių metų pradžioje dalyvavo laidoje apie Sausio 13-osios įvykius.
Baudžiamasis kodeksas už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki septynerių metų.
(be temos)