Liudytoja Valdemaro Rupšio byloje: nenustatyta, jog trauma buvo nelaimingas atsitikimas

Ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriaus specialistė Brigita Trepšienė liudijo, jog atvejui apžvelgti specialiai sudaryta komisija nustatė, kad galimai buvo neteisėtai apmokėta už implantavimo paslaugas.
Anksčiau BNS skelbė, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.
Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Buvusiam kariuomenės vadui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo.
Liudytojai nelaimingo atsitikimo nematė
Anot komisijai pirmininkavusios liudytojos, išvados prieita atsižvelgiant į teisės aktus, gautus dokumentus, taip pat į tai, kaip vykdomi apmokėjimai.
Buvo nustatyta, kad tai buvo įvykis darbe, bet nebuvo nustatytos priežastys.
„Nebuvo nustatyta, kad ten buvo nelaimingas atsitikimas, buvo nustatyta, kad tai buvo įvykis darbe, bet nebuvo nustatytos priežastys. Pagal teisės aktus buvo, kad apmokėjimas galimas, jeigu įvykis susijęs su tarnyba“, – tikino B. Trepšienė.
Pasak jos, įvykis susijęs su tarnyba, jeigu jis patirtas vykdant tarnybinę pareigą.
„To priežastinio ryšio taip ir nebuvo nustatyta“, – kalbėjo liudytoja.
Įvykio, kaip nelaimingo atsitikimo, pripažinti sakė negalėjusi ir liudijusi kariuomenės Personalo koordinavimo skyriaus specialistė Lucija Zagorskienė.
Ji tikino gavusi asmens, kuris su kariuomenės vadu kartu buvo komandiruotėje, elektroninį laišką, todėl praprašiusi paaiškinimų, kad galėtų užregistruoti įvykį.
„Pasakiau, kad nėra pagrindo pripažinti kaip nelaimingą atsitikimą, nes man trūksta duomenų“, – tikino ji.
Liudytoja taip pat sakė, jog trūko duomenų apie traumą patyrusio buvusio kariuomenės vado nedarbingumą.
Kaltės nepripažįsta
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.
Byloje kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti pateikti ir Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikui Šarūnui Ratkui.
Abu kaltės nepripažįsta.
Praėjusį posėdį prokuroras Stanislavas Barsulas pagarsino kaltinamąjį aktą. Pasak jo, byla susijusi su galimai neteisėtai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Jis taip pat teigia, jog tyrimo metu surinkta medžiaga leidžia manyti, kad kaltinamieji diskreditavo kariuomenę.
Parodymus anksčiau davęs Š. Ratkus teigė, jog jam gavus skambutį iš buvusio kariuomenės vado sekretoriato pranešta, kad atsitiko nelaimė. Medikas sakė buvęs informuotas, kad V. Rupšiui būnant komandiruotėje kažkas kietas papuolė į burną ir po to pacientas pajautė didžiulį skausmą.
Š. Ratkus nurodė 2022-ųjų liepą suteikęs pirmines paslaugas V. Rupšiui, išdavęs siuntimą bei pataręs kreiptis į tarnybinę komisiją dėl procedūros apmokėjimo, nes, esą, trauma patirta tarnybos metu Vokietijoje.
Anksčiau buvęs vadas sakė, kad odontologinę traumą patyrė 2022 metais lankydamas karius.
Buvęs kariuomenės vadas teigė parodymus duosiantis, kai bus išklausyti visi liudytojai ir išnagrinėta medžiaga.
Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.
Kitame teismo posėdyje lapkričio 14 dieną bus tęsiamos apklausos.
