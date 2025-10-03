 Teismas sukčiavimu kaltinamo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio bylą nagrinės viešai

Teismas sukčiavimu kaltinamo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio bylą nagrinės viešai

„Kaltės nepripažįstu“
2025-10-03 10:55
Paulius Perminas (BNS)

Vilniaus apygardos teismas penktadienį atmetė gynybos prašymą kariuomenės vado Valdemaro Rupšio baudžiamąją bylą nagrinėti už uždarų durų.

Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys / R. Riabovo/BNS nuotr.

To pirmajame bylos posėdyje siekė kaltinamųjų V. Rupšio ir buvusio Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos mediko Šarūno Ratkaus advokatai. Anot jų, byla neturėtų būti vieša dėl jautrių sveikatos duomenų.

Tačiau teismas nusprendė bylą toliau nagrinėti viešų posėdžių metu. Anot teisėjos Ugnės Gailiūnienės, be kitų priežasčių, visuomenė turi interesą žinoti, ar buvo tinkamai naudotos lėšos, o vien sveikatos būklė nėra pakankama priežastis posėdžius rengti uždarai.

V. Rupšiui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, o Š. Ratkui – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

„Kaltės nepripažįstu“, – posėdyje teigė V. Rupšys.

Kaltę neigia ir Š. Ratkus.

Posėdžio metu prokuroras Stanislavas Barsulas pagarsino kaltinamąjį aktą. Pasak jo, byla susijusi su galimai neteisėtai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Prokuroro teigimu, tyrimo metu surinkta medžiaga leidžia teigti, jog kaltinamieji diskreditavo kariuomenę.

„Veiksmais buvo pakirstas pasitikėjimas pareigas einančiais karininkais“, – kalbėjo S. Barsulas.

Š. Ratkus duodamas parodymus teigė, jog jam gavus skambutį iš buvusio kariuomenės vado sekretoriato pranešta, kad atsitiko nelaimė. Š. Ratkus sakė 2022-ųjų liepą suteikęs pirmines paslaugas V. Rupšiui, išdavęs siuntimą.

Pasak mediko, buvęs kariuomenės vadas jį informavo, jog būnant komandiruotėje kažkas kietas papuolė į burną ir po to pacientas pajautė didžiulį skausmą.

Todėl Š. Ratkus patarė kreiptis į tarnybinę komisiją dėl procedūros apmokėjimo, nes, esą, trauma patirta tarnybos metu. Jis teigė rekomenduojantis į komisiją kreiptis visiems pacientams, traumą gaunantiems tarnybos metu.

Anksčiau buvęs vadas sakė, kad odontologinę traumą patyrė 2022 metais lankydamas karius.

Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.

Manoma, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.

Buvęs kariuomenės vadas teigė parodymus duosiantis, kai bus išklausyti visi liudytojai ir išnagrinėta medžiaga.

Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.

Šiame straipsnyje:
Valdemaras Rupšys
sukčiavimas
byla

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Klausimėlis
Kada pradės liberastkoncervų pirkimų ir užsakymų kosminėmis kainomis tyrimą? Ar tos vagystės Lietuvos žmonių saugumo sąskaita yra gerai?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų