Namuose – kaip siaubo filme: moteris prieš vaiką smurtavo devynerius metus

Kaip skelbia policija, sekmadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad nuo 2016 iki 2025 metų spalio 26 dienos, tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, namuose, moteris, gimusi 1981 metais, smurtavo prieš nepilnametį, gimusį 2009 metais, tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pagal šiuos duomenimis, prieš vaiką buvo smurtauta, kai jam buvo 7–16 metų.
Taip pat 2024 metų kovo 13 dieną apie 15.20 val. Vilniuje, namuose, ta pati moteris smurtavo prieš nepilnametę, gimusią 2012 metais, tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui arba šeimos nariui, taip pat dėl smurto prieš mažametį asmenį.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas artimajam sukėlė fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas smurtavo prieš mažametį, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Naujausi komentarai